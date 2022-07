Miss Polski 2022: Oto zwyciężczyni. Agata Wdowiak przekazała koronę!

Dziś poznamy kolejną najpiękniejszą Polkę! To już trzydziesta pierwsza edycja finału konkursu piękności, w którym zmierzą się ze sobą aż 23 przepiękne dziewczyny z całego kraju. Poznamy 12 kandydatek wybranych przez jury oraz te, które zdobyły największą ilość głosów w plebiscycie internetowym. Kto dziś sięgnie po koronę i tytuł Miss Polski 2020? Przekonamy się już dziś wieczorem, a pamiętacie jak wyglądały laureatki z poprzednich lat? Zobaczcie! Zobacz także: Miss Polski: Cudem uniknęła śmierci, by niedługo później zginąć z rąk psychofana. Tragedia Agnieszki Kotlarskiej Jak wyglądały Miss Polski poprzednich lat? Zanim dowiemy się, kto zostanie najpiękniejszą Polką i sięgnie po koronę Miss Polski 2020, przypomnijmy sobie jak wyglądają laureatki konkursu z ubiegłych lat. 17 stycznia odbywa się już 31. finał wyborów Miss Polski. Finałowa gala transmitowana jest przez telewizję Polsat. Dziś po raz kolejny 24 przepiękne Polki konkurowały o tytuł najpiękniejszej oraz nagrodę pieniężną o łącznej wartości 100 tysięcy złotych. W 2019 roku tytuł Miss Polski zdobyła Magdalena Kasiborska, a pamiętacie dziewczyny, które w poprzednich latach sięgnęły po koronę? Zobaczcie, jak dziś wyglądają! Oto niektóre z nich! Miss Polski 2019 Magdalena Kasiborska ma 20 lat i pochodzi z Zabrza. Studiuje kosmetologię i planuje kształcić się w kierunku medycznym. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez 🇵🇱👑MISS POLSKI 2019 (@magdalena_kasiborska) Olga Buława to Miss Polski...