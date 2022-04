Karolina Bielawska zdobyła koronę Miss World i... straciła chłopaka! Wciąż czyta o sobie, że jest brzydka

Na tę chwilę Polska czekała aż 33 lata. „Wciąż nie mogę uwierzyć w to, że właśnie zostałam drugą Miss World w polskiej historii. Jestem bardziej niż dumna z tego, że przywiozę koronę do swojego kraju”, napisała na Instagramie Karolina Bielawska (23 lata) tuż po zdobyciu tytułu Miss World.

Nie pamięta szaleństwa, jakie rozpętało się w naszym kraju, gdy najpiękniejszą kobietą świata wybrano Anetę Kręglicką – w 1989 roku nie było jej jeszcze na świecie.

Gdy Karolina wróciła z San Juan w Portoryko, gdzie odbyły się wybory, jej życie stanęło na głowie. Dla nowych obowiązków przerwała studia na Politechnice Łódzkiej. Sesje zdjęciowe, podróże, akcje charytatywne – tak będzie wyglądał jej kalendarz przez najbliższy rok.

„To nie są tylko wywiady, ścianki i pokazy. Każda miss ma swoją misję. Moją jest pomoc najbardziej potrzebującym oraz kobietom. Tym młodym i dojrzałym, by znalazły w sobie siłę, by zawalczyć o swoje marzenia”, mówiła szczęśliwa Bielawska w rozmowie z Jarosławem Kuźniarem.

Karolina śmieje się, że choć zdobyła korony Miss Polonia 2019 i Miss World 2021, wciąż czyta o sobie, że… jest brzydka.

To, jaką kobietą jest dzisiaj, zawdzięcza rodzicom, Agnieszce Zakrzewskiej-Bielawskiej i Łukaszowi Bielawskiemu.

Te rady bardzo wzięła sobie do serca. W rodzinnej Łodzi zaangażowała się w akcję „Zupa na Pietrynie”, w ramach której jako wolontariuszka rozdaje bezdomnym ciepłe posiłki. Razem z organizacją Miss World pomaga uchodźcom z Ukrainy, uczestnicząc m.in. w zbieraniu funduszy i najbardziej potrzebnych rzeczy.

Instagram @miss.polonia

Bielawska podkreśla, że swoją popularność nadal zamierza wykorzystywać do pomocy najbardziej potrzebującym. Nie porzuca jednak marzeń o warsztatach dla kobiet, które chce wspierać w budowaniu własnej wartości. To jednak przyszłość. Na razie jako miss ma bardzo dużo obowiązków.

A co z życiem prywatnym? Karolina twierdzi, że ze względu na ciągłe podróże trudno byłoby jej teraz stworzyć z kimś stabilny związek. Ma za sobą trwającą niemal pięć lat relację, która zakończyła się, gdy Bielawska zdobyła tytuł Miss Polonia. Co się stało?

„Nasze życie kompletnie się zmieniło i może on nie był do końca na tę zmianę gotowy. Ja też do końca nie wiedziałam, co dzieje się wokół mnie, i nie umiałam sobie z tym poradzić, ale rozeszliśmy się w dobrych stosunkach i bardzo go szanuję”, opowiadała Karolina.