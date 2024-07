Oby to był dobry omen! Czytelnicy bardzo popularnego serwisu Global Beauties, poświęconego konkursowi Miss Universe, ogłosili właśnie swoje typowania do korony. Według opinii profesjonalnego jury, w którego skład wchodzą osoby związane z historią najważniejszego na świecie konkursu piękności, po raz pierwszy od lat Polska ma ogromną szansę na prestiżowy tytuł.

W głosowaniu wygrała Turczynka, a tuż za nią Miss Boliwii. Paulina Krupińska uplasowała się z tytułem II V-ce Miss Universe. W piątce znalazły się też piękności z Hiszpanii i Czech. Co ciekawe, pod uwagę brano nie tylko zdjęcia promocyjne, ale też wywiady wideo oraz recenzje jurorów i organizatorów z Rosji.

To już 13 letnia tradycja Global Beauties że poprosiliśmy 86 jurorów aby ocenili piękne twarze na podstawie wywiadów wideo. Zdjęcia przecież bywają mylące. Tegoroczna walka toczyła się między Turcją a Boliwią. Za to nikt nie miał wątpliwości co do Polski. - czytamy na stronie globalbeauties.com.