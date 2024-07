W tym roku konkurs Miss Universe cieszy się dużym zainteresowaniem polskich mediów. A wszystko to za sprawą wysokich notowań naszej reprezentantki Pauliny Krupińskiej. Miss Polonia jest typowana przez bukmacherów do finałowej piątki w walce o koronę. Polka, która od tygodnia przebywa w Moskwie, została już doceniona przez jurorów, organizatorów i potężne marki - kosmetyczne i motoryzacyjne. Zobacz: Polka dostała elitarny pokaz, kolację z miliarderem i reklamy

O tym która miss otrzyma koronę tradycyjnie zdecyduje jury, ale finałową 16-tkę, w której znajdzie się potencjalna zwyciężczyni wybiorą internauci. Żeby Paulina zawalczyła o prestiżowy tytuł, warto oddać na nią swój głos w internetowym głosowaniu.

Wystarczy wejść na stronę missuniverse.com, a następnie najechać na zdjęcie Pauliny Krupińskiej (oznaczone jako "Poland") i kliknąć na wyświetlony napis "Vote for me". Pamiętajcie o przyznaniu Polce oceny w skali od 1 (najniżej) do 10 (najwyżej).

To zaledwie kilka kliknięć, które jednocześnie przybliżają nas do wygranej! Co więcej, można głosować z Polski na Polskę i to bez żadnego limitu.

W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu internautów Marcelina Zawadzka znalazła się w półfinale. Kto wie, może właśnie teraz, po raz pierwszy w historii, Polka zdobędzie koronę? Przypomnijmy: Polka w półfinale Miss Universe po 23 latach!

Te zdjęcia Krupińskiej w internetowym głosowaniu ocenia cały świat: