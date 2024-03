To właśnie Krystyna Sokołowska otrzymała zaszczyt wyjazdu do Indii, by powalczyć o koronę Miss World 2023. Polka była jedną z 112 uczestniczek, które walczył o tytuł najpiękniejszej. Niestety nie udało jej się powtórzyć sukcesu Karoliny Bielawskiej czy Anety Kręglickiej. Korona Miss World trafiła do Czeszki Krystyny Pyszkovy.

Miss World 2023: Czeszka Krystyna Pyszkova zdobyła koronę

W sobotę, 9 marca odbył się 71. finał konkursu Miss Świata w Mumbaju w Indiach, który jest jednym z najważniejszych konkursów piękności na świecie, tuż obok Miss Universe. Reprezentantką Polski została Krystyna Sokołowska z Białegostoku. Wiele osób pokładało nadzieje w 26-latce, ale niestety nie udało jej się powtórzyć osiągnięcia Anety Kręglickiej czy Karoliny Bielewskiej. Tytuł najpiękniejszej trafił do Czeszki Krystyny Pyszkovej, natomiast tytuł pierwszej wicemiss otrzymała Miss Libanu, Yasmina Zaytoun.

Polskę reprezentowała Miss Polonia 2022, Krystyna Sokołowska, która nie dostała się nawet do finałowej 40. Jak dotychczas tytuł Miss Świata udało się zdobyć tylko Anecie Kręglickiej w 1989 roku i Karolinie Bielawskiej w 2021 roku.

Krystyna Sokołwska była pierwszą białostoczanką, której udało się zdobyć tytuł Miss Polonii. 26-latka jest absolwentką AWF oraz właścicielką klubu sportowego. Na co dzień pracuje jako trenerka gimnastyki artystycznej i stretchingu z dziećmi i dorosłymi. W wolnych chwilach lubi również udzielać się charytatywnie i społecznie. Niestety podczas konkursu Miss World nie miała, aż tyle szczęścia, ale godnie nas reprezentowała.

A wy co sądzicie o takim werdykcie?

Krystyna Sokołowska Mateusz Jagielski/East News