Trwają wybory Miss Polonia 2016. Po czterech latach (tyle trwała przerwa w konkursie) Paulina Krupińska żegna się z tytułem najpiękniejszej polki. I trzeba przyznać, że robi to w wielkim stylu. Paulina znów zachwyciła. Wystapiła w bardzo modnej w tym sezonie "halkowej" sukni do ziemi w kolorze cappuccino z odważnym dekoltem przykrytym półprzezroczystymi koronkami (Paprocki&Brzozowski). Na głowie miała zaś... cóż by innego: wspaniałą koronę z bursztynem, którą przekaże nowej miss.

Paulina ma tyle wdzięku, że przed nową miss naprawdę bardzo trudne zadanie, by ją godnie zastąpić...