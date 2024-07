Gala finałowa wyborów Miss Universe 2013 w Moskwie zbliża się wielkimi krokami - zwyciężczynię poznamy już w najbliższą sobotę. Miss Polonia Paulina Krupińska jest w ścisłym gronie faworytek, choć ona sama z dystansem ocenia swoje szanse. Przypomnijmy: "Jest we mnie nadzieja na zwycięstwo"

Wątpliwości nie mają za to eksperci i wieloletni obserwatorzy wyborów Miss Universe. Ich zdaniem Krupińska ma bardzo duże szanse na zdobycie korony, a kolejne opinie tylko to potwierdzają. Teraz bliżej uczestniczkom konkursu postanowił się przyjrzeć potężny serwis zrzeszający fanów konkursów piękności z całego świata Missology.info, a konkretniej jego ekspertka, Haraya, która w poprzednich latach bardzo trafnie wytypowała zwyciężczynie i finałowe piątki.

W rankingu dziennikarki i znawczyni wyborów Miss, Paulina Krupińska jest w piątce dziewczyn, które walczyć będą o zwycięstwo. Jej zdaniem Polka na pewno znajdzie się na podium i doskonale wpisuje się w aktualne trendy.

Jej uroda odpowiada rodzącemu się trendowi jeśli chodzi o typ zwyciężczyni Miss Universe - słodka, naturalna, ale komercyjna. Paulina emanuje finezją tak bardzo, że ciężko wskazać jakikolwiek słaby punkt jej urody. Już na początku konkursu okrzyknięto ją "dziewczyną do zwycięstwa", a okoliczności zdają się jej sprzyjać. Jest bez wątpliwości najbardziej rozchwytywaną kandydatką. Wybrano ją do reklamy telewizyjnej Mercedes-Benz z pięcioma innymi dziewczynami i była jedyną modelką, która zaprezentowała aż cztery kreacje na pokazie Tony''''ego Warda. Jeśli to jest jakiś punkt odniesienia to możemy właśnie patrzeć na nową Miss Universe - czytamy we wpisie Haray.