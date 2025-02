Roksana Węgiel regularnie dzieli się swoimi zdjęciami na Instagramie, ale tym razem jej najnowsza sesja wywołała prawdziwą lawinę komentarzy. Fani są zachwyceni jej wyglądem i stylizacją, a pod postem w ciągu kilku godzin pojawiły się tysiące polubień i komentarzy. Pod nową fotografią oczywiście nie mogło zabraknąć też komentarza od męża 20-latki, Kevina Mgleja, a fani widzą w Roksanie nową "Miss World".

Reklama

Nowe zdjęcia Roksany Węgiel rozpalają Internet

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych młodych wokalistek w Polsce. Urodziła się 11 stycznia 2005 roku i już jako nastolatka osiągnęła ogromny sukces. Sławę przyniosło jej zwycięstwo w pierwszej edycji programu "The Voice Kids", a później triumf na Eurowizji Junior z utworem "Anyone I Want to Be".

Od tego momentu jej kariera nabrała tempa – Roxie wydała kilka hitowych singli, zdobyła liczne nagrody muzyczne i zgromadziła rzeszę wiernych fanów, którzy śledzą ją w mediach społecznościowych. 20-latka regularnie zachwyca swoich obserwatorów nowymi zdjęciami na Instagramie, jednak jej najnowsza sesja wywołała prawdziwą sensację. Fotografie błyskawicznie rozgrzały Internet do czerwoności, a fani nie szczędzą komplementów.

Fani zachwyceni zdjęciami Roksany Węgiel

Nowe zdjęcia Roksany Węgiel błyskawicznie podbiły Internet, a fani nie kryją zachwytu. W komentarzach od razu pojawiały się komplementy:

Pięknie kochana wyglądasz jak zawsze

Jaka cudowna!!

Miss World 2025 - zachwycają się fani Roxie.

Pod zdjęciem 20-latki w okamgnieniu pojawił się również komentarz od jej męża Kevina Mgleja. 28-latek pod fotografią zostawił trzy emotikony ognia, więc z pewnością można stwierdzić, że nowe fotki przypadły mu do gustu.

Historia miłości Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Roksana Węgiel i Kevin Mglej to para, która od początku budziła ogromne emocje. Ich historia miłosna rozpoczęła się w świecie muzyki, gdzie wspólna pasja szybko przerodziła się w głębokie uczucie. Choć dzieli ich osiem lat różnicy, nie stanęło to na przeszkodzie ich relacji. Wokalistka wielokrotnie podkreślała, że Kevin jest nie tylko jej partnerem, ale także najlepszym przyjacielem i wsparciem w każdej sytuacji.

W 2023 roku para ogłosiła zaręczyny, co wywołało ogromne emocje w mediach. Nie brakowało zarówno gratulacji, jak i kontrowersji. Jednak zakochani nie przejmowali się opiniami innych i już rok później, w 2024 roku, Roksana i Kevin wzięli ślub. Był to jeden z najważniejszych momentów w ich życiu.

Zobacz także: