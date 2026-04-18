Nathalie Baye nie żyje. Francuska aktorka filmowa i teatralna zmarła w piątek 17 kwietnia w swoim domu w Paryżu, mając 77 lat. Informację przekazała rodzina.

Nathalie Baye nie żyje. Aktorka zmagała się z chorobą

Nathalie Baye zagrała w około 80 filmach, a jej dorobek rozpięty jest między kinem autorskim a tytułami, które otworzyły ją na publiczność poza Francją. Na koncie miała cztery nagrody Cezara, a w 1996 roku zasiadała w jury konkursu głównego na 49. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Do końca pozostawała aktywna zawodowo. Jej ostatni występ na ekranie widzowie zobaczyli w 2023 roku w filmie "Alibi.com 2".

Choć jej nazwisko najmocniej kojarzy się z francuskim kinem, Baye zyskała również grono fanów na całym świecie. W 2002 roku pojawiła się w hollywoodzkiej produkcji "Złap mnie, jeśli potrafisz", gdzie zagrała matkę postaci granej przez Leonardo DiCaprio. Ta rola była dla wielu pierwszym spotkaniem z jej aktorstwem i zaproszeniem do odkrywania wcześniejszych filmów.

W życiu prywatnym Baye była związana z Johnnym Hallydayem, który zmarł w 2017 roku. Ich córka, Laura Smet, poszła w ślady matki i także została aktorką. W ostatnich miesiącach Baye mierzyła się z chorobą neurodegeneracyjną, otępieniem z ciałami Lewy’ego, z którym walczyła od lata 2025 roku. Jej odejście wywołało falę reakcji we Francji, a głos zabrał także Emmanuel Macron.

Prezydent Emmanuel Macron żegna Nathalie Baye

Po śmierci aktorki prezydent Emmanuel Macron opublikował w serwisie X wpis pożegnalny, w którym podkreślił jej charakterystyczny głos, uśmiech oraz dyskretną klasę. Złożył też kondolencje rodzinie i bliskim.

Tak bardzo kochaliśmy Nathalie Baye. Jej głos, uśmiech i powściągliwość towarzyszyły nam w ostatnich dekadach francuskiego kina. (...) Aktorka, przy której kochaliśmy, marzyliśmy i dorastaliśmy. Łączę się myślami z jej rodziną i bliskimi napisała Macron w pożegnalnym wpisie.

Warto zaznaczyć, że aktorka zabierała głos również w sprawach społecznych. Działała jako członkini honorowego komitetu ADMD, stowarzyszenia wspierającego prawo do godnej śmierci. W 2023 roku podpisała manifest wzywający Macrona do zmiany przepisów dotyczących końca życia.

