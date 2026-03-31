Aleksandra Zawieruszanka, ceniona aktorka filmowa i teatralna, zmarła 29 marca w wieku 88 lat. Informację o jej śmierci przekazał Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, gdzie mieszkała od października 2023 r. Dla wielu widzek i widzów była twarzą kina z czasów PRL oraz telewizji, do której wracało się latami dzięki kultowym serialom.

Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka

Dom Artystów Weteranów w Skolimowie poinformował o odejściu Aleksandry Zawieruszanki, znanej także jako Aleksandra Alicja Zawierucha-Paprocka. To właśnie tam spędziła ostatnie miesiące życia, przenosząc się do placówki jesienią 2023 r. Wiadomość szybko obiegła media, bo Zawieruszanka przez dekady była obecna w polskiej popkulturze: w filmie, serialu i teatrze.

Choć jej dorobek rozciąga się na wiele tytułów, publiczność najłatwiej rozpoznawała ją po charakterystycznych rolach z produkcji, które dziś mają status klasyki. W pamięci zostają zwłaszcza występy z okresu, gdy polskie kino i telewizja budowały swoją masową widownię, a dobrze obsadzone role potrafiły „zagrać” na długo po emisji.

Zmarła ceniona aktorka filmowa i teatralna Aleksandra Alicja Zawierucha-Paprocka, znana szerokiej publiczności jako Aleksandra Zawieruszanka, mieszkanka naszego Domu czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

Pogrzeb Aleksandry Zawieruszanki. Ma spocząć na Powązkach

Jest bardzo prawdopodobne, że Aleksandra Zawieruszanka zostanie pochowana na Powązkach Wojskowych. Ma spocząć obok męża, Zdzisława Paprockiego, który zmarł w 2021 r.

W życiu prywatnym Zawieruszanka była związana z Warszawą. Mieszkała z mężem na Woli, a wspólną pasją obojga były książki. Oboje uchodzili za bibliofilów i kolekcjonerów, a ich domowy księgozbiór miał liczyć ponad 10 tys. woluminów.

Wspomnieniem tamtego świata jest także dokument Aliny Czerniakowskiej „Widzę Ciebie Warszawo sprzed laty...”, w którym pokazano małżeństwo oraz ich mieszkanie wraz z imponującą kolekcją książek. Dziś, gdy żegnamy aktorkę kojarzoną z wielkimi tytułami, ten prywatny wątek wybrzmiewa szczególnie mocno: za ekranową charyzmą stało spokojne, uporządkowane życie i pasja pielęgnowana przez lata.

Warto przypomnieć, że to kolejna legenda, którą żegnamy w marcu. Pod koniec marca dowiedzieliśmy się również, że nie żyje Wiesław Myśliwski, prawdziwy gigant wśród pisarzy, dwukrotny zdobywca nagrody Nike.

Aleksandra Zawieruszanka była ikoną PRL-u. Zagrała w kultowych produkcjach

Zawieruszanka rozpoczęła swoją aktorską drogę w latach 60. i szybko zwróciła uwagę wyrazistymi kreacjami. W filmografii znalazły się m.in. „Mąż swojej żony” i „Rzeczpospolita babska”, a także „Z tamtej strony tęczy” oraz „Walkower” - tytuły, które na trwałe wpisały się w historię polskiego kina i do dziś przywoływane są w rozmowach o ekranowych ikonach tamtych czasów.

Ogromną rozpoznawalność przyniosła jej jednak telewizja. Aktorka pojawiała się w serialach, które przez lata budowały status „kultowych” i wciąż mają wierną publiczność. Wśród nich są „Wakacje z duchami” oraz „Stawka większa niż życie”, a także „Podróż za jeden uśmiech”. W późniejszych latach zagrała również w „Na dobre i na złe” - według dostępnych informacji był to jej ostatni występ ekranowy, w 2005 r.

Zobacz także: