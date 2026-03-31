Nie żyje gwiazda „Stawki większej niż życie”. Aktorka była legendą
Aleksandra Zawieruszanka nie żyje. Gwiazda PRL-u była znana widzom m.in. z kultowego filmu „Mąż swojej żony” czy serialu „Stawka większa niż życie”. Doniesienia o śmierci legendy potwierdził Dom Artystów Weteranów w Skolimowie. Właśnie tam mieszkała i odeszła w wieku 88 lat.
Aleksandra Zawieruszanka, ceniona aktorka filmowa i teatralna, zmarła 29 marca w wieku 88 lat. Informację o jej śmierci przekazał Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, gdzie mieszkała od października 2023 r. Dla wielu widzek i widzów była twarzą kina z czasów PRL oraz telewizji, do której wracało się latami dzięki kultowym serialom.
Dom Artystów Weteranów w Skolimowie poinformował o odejściu Aleksandry Zawieruszanki, znanej także jako Aleksandra Alicja Zawierucha-Paprocka. To właśnie tam spędziła ostatnie miesiące życia, przenosząc się do placówki jesienią 2023 r. Wiadomość szybko obiegła media, bo Zawieruszanka przez dekady była obecna w polskiej popkulturze: w filmie, serialu i teatrze.
Choć jej dorobek rozciąga się na wiele tytułów, publiczność najłatwiej rozpoznawała ją po charakterystycznych rolach z produkcji, które dziś mają status klasyki. W pamięci zostają zwłaszcza występy z okresu, gdy polskie kino i telewizja budowały swoją masową widownię, a dobrze obsadzone role potrafiły „zagrać” na długo po emisji.
Zmarła ceniona aktorka filmowa i teatralna Aleksandra Alicja Zawierucha-Paprocka, znana szerokiej publiczności jako Aleksandra Zawieruszanka, mieszkanka naszego Domu
Pogrzeb Aleksandry Zawieruszanki. Ma spocząć na Powązkach
Jest bardzo prawdopodobne, że Aleksandra Zawieruszanka zostanie pochowana na Powązkach Wojskowych. Ma spocząć obok męża, Zdzisława Paprockiego, który zmarł w 2021 r.
W życiu prywatnym Zawieruszanka była związana z Warszawą. Mieszkała z mężem na Woli, a wspólną pasją obojga były książki. Oboje uchodzili za bibliofilów i kolekcjonerów, a ich domowy księgozbiór miał liczyć ponad 10 tys. woluminów.
Wspomnieniem tamtego świata jest także dokument Aliny Czerniakowskiej „Widzę Ciebie Warszawo sprzed laty...”, w którym pokazano małżeństwo oraz ich mieszkanie wraz z imponującą kolekcją książek. Dziś, gdy żegnamy aktorkę kojarzoną z wielkimi tytułami, ten prywatny wątek wybrzmiewa szczególnie mocno: za ekranową charyzmą stało spokojne, uporządkowane życie i pasja pielęgnowana przez lata.
Warto przypomnieć, że to kolejna legenda, którą żegnamy w marcu. Pod koniec marca dowiedzieliśmy się również, że nie żyje Wiesław Myśliwski, prawdziwy gigant wśród pisarzy, dwukrotny zdobywca nagrody Nike.
Aleksandra Zawieruszanka była ikoną PRL-u. Zagrała w kultowych produkcjach
Zawieruszanka rozpoczęła swoją aktorską drogę w latach 60. i szybko zwróciła uwagę wyrazistymi kreacjami. W filmografii znalazły się m.in. „Mąż swojej żony” i „Rzeczpospolita babska”, a także „Z tamtej strony tęczy” oraz „Walkower” - tytuły, które na trwałe wpisały się w historię polskiego kina i do dziś przywoływane są w rozmowach o ekranowych ikonach tamtych czasów.
Ogromną rozpoznawalność przyniosła jej jednak telewizja. Aktorka pojawiała się w serialach, które przez lata budowały status „kultowych” i wciąż mają wierną publiczność. Wśród nich są „Wakacje z duchami” oraz „Stawka większa niż życie”, a także „Podróż za jeden uśmiech”. W późniejszych latach zagrała również w „Na dobre i na złe” - według dostępnych informacji był to jej ostatni występ ekranowy, w 2005 r.
