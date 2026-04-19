Film "W pustyni i w puszczy" z 2001 roku należy do najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich produkcji, do której widzowie chętnie wracają nawet po latach. Odtwórcy głównych ról - Adam Fidusiewicz i Karolina Sawka - są dziś dorosłymi aktorami, którzy rozwijają własne kariery. Niedawno spotkali się ponownie, wspominając czas premiery produkcji, która przed 25 laty przyniosła im ogromną popularność.

Staś i Nel z "W pustyni i w puszczy" po latach

Film "W pustyni i w puszczy" z 2001 roku to jedna z najbardziej znanych polskich ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza, która na długo zapisała się w pamięci widzów. Produkcja, zrealizowana z rozmachem i egzotycznymi plenerami, szybko zdobyła ogromną popularność i do dziś uchodzi za jedną z najważniejszych ekranizacji tej historii, do której wielu widzów wraca z sentymentem.

Adam Fidusiewicz, który wcielił się w Stasia Tarkowskiego, po latach kontynuował karierę aktorską - pojawiał się w serialach, produkcjach filmowych oraz angażował się w projekty teatralne i medialne, w tym także w mediach społecznościowych. Karolina Sawka, odtwórczyni roli Nel, również rozwija swoją karierę aktorską - występuje w serialach i teatrze, a po latach przerwy wróciła do regularnej pracy przed kamerą i aktywnie działa zawodowo w branży filmowej.

Adam Fidusiewicz i Karolina Sawka znowu razem

Od premiery filmowej ekranizacji "W pustyni i w puszczy" minęło już 25 lat. Z tej okazji odtwórcy ról Stasia i Nel ponownie się spotkali pokazując, jak bardzo zmienili się na przestrzeni tego czasu. Podczas wspólnego spotkania przy kawie nagrali krótkie materiały, w których porównali się z archiwalnymi ujęciami z filmu, przypominając sobie czasy, gdy byli jeszcze dziećmi i dopiero zaczynali swoją przygodę z aktorstwem.

Mamo, Tato, jak wyglądaliście w 90'? Mały powrót do przeszłości z Karoliną Sawką. Trudno uwierzyć, że minęło już tyle lat od naszej wspólnej przygody w Afryce. Iris w tle idealnie oddaje ten klimat… Kto z Was dorastał razem z nami? napisał gwiazdor filmu.

Nagranie Stasia i Nel spotkało się z ogromnym odzewem wśród internautów i wywołało falę komentarzy. Widzowie z dużym sentymentem wrócili do filmu, który przywołał ich wspomnienia z dzieciństwa, dziękując aktorom za tę nostalgiczną podróż w czasie.

Ale jak to... 25 lat temu? Gdzie się podział ten czas?

Ale cudo. Aż mam ochotę obejrzeć ten film teraz

Dostałam ten film w prezencie na kasecie VHS Do dziś pamiętam piosenkę śpiewana przez Beatę Kozidrak pisali internauci.

Zobacz także: