Paulina Gałązka oczarowała w finale "TzG". Jurorzy zaparli dech: "Jesteście fenomenalni"
Choć była o włos od pożegnania się z walką o Kryształową Kulę "Tańca z Gwiazdami", Paulina Gałązka i partnerujący jej Michał Bartkiewicz przeszli do wielkiego finału, gdzie zatańczyli walca angielskiego wprawiając jurorów w osłupienie.
Pierwszy raz w historii "Tańca z Gwiazdami" w finale zmierzyły się aż cztery pary. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. To właśnie ta ostatnia para o włos nie odpadła z programu, jednak decyzją jury w półfinale show, pozostała w dalszej grze. Presja i wielkie oczekiwania sprawiły, że w finale Paulina Gałązka dała z siebie jeszcze więcej niż dotychczas.
Finałowy walc Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza w 18. edycji "TzG" zachwycił jurorów
Takiego finału w historii show jeszcze nie było. Na początku cztery pary zmierzyły się w walcach. Najpierw na parkiecie pojawili się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, którzy oczarowując jurorów otrzymali maksymalną ilość punktów. Także walc Fabijańskiego i Suryś w finale "TzG" zachwycił jurorów, a Rafał Maserak nazwał go "majstersztykiem". Później na parkiet wkroczyli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Ich popisy taneczne tak poruszyły Iwonę Pavlović, że jurorka sama porwała aktora do tańca.
Ostatnią parą, która w finale 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowała swój walc byli Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. Para zatańczyła do przeboju "Against All Odds (Take a Look at Me Now)" Phila Collinsa.
Dzisiaj pokazaliście, że walc angielski to nie są tylko fikołki, ale cała plejada pięknych figur tanecznych. Nie tylko esy-floresy, ale jakość tańca.
Ja bym powiedział, że dzisiaj w Telewizji Polsat mamy igrzyska taneczne
Później Paulina Gałązka porwała Rafała Maseraka do tańca.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Freestyle Pauliny Gałązki w finale "18. edycji "TzG" wzruszył jurorów
Po występie Gałązki i Bartkiewicza przyszedł czas na freestyle. Najpierw na parkiecie pojawili się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, potem Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Następnie przyszedł czas poruszający freestyle Pauliny Gałązki.
Chciałabym opowiedzieć o swojej drodze do zaakceptowania siebie.
Aktorka nawiązała też do swojego ostatniego wyznania z półfinału "Tańca z Gwiazdami", podczas którego Paulina Gałązka zdradziła, że jest w spektrum autyzmu.
Zabraliście nas na cztery strony świata. (...) Pokazałaś nam piękną przemianę.
Zabrałaś nas w głąb siebie. Tam, gdzie najtrudniej się dostać. Chciałabym cię przytulić
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Widzowie "TzG" zachwyceni finałowym występem Pauliny Gałązki
Tuż po emisji finałowych występów Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza, w sieci zawrzało. Internauci nie kryli zachwytów.
Paulina tańczy bardzo sensualnie, kobieco i pięknie. Mam wrażenie, że każdy jej taniec jest taki... prawdziwy.
Paulinka, Michał ten taniec był taki wspaniały, nawet jeśli nie wygracie krysztalowej kuli to wygraliście nasze serca, to było wspaniałe
Zobacz także: