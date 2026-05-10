Pierwszy raz w historii "Tańca z Gwiazdami" w finale zmierzyły się aż cztery pary. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. To właśnie ta ostatnia para o włos nie odpadła z programu, jednak decyzją jury w półfinale show, pozostała w dalszej grze. Presja i wielkie oczekiwania sprawiły, że w finale Paulina Gałązka dała z siebie jeszcze więcej niż dotychczas.

Finałowy walc Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza w 18. edycji "TzG" zachwycił jurorów

Takiego finału w historii show jeszcze nie było. Na początku cztery pary zmierzyły się w walcach. Najpierw na parkiecie pojawili się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, którzy oczarowując jurorów otrzymali maksymalną ilość punktów. Także walc Fabijańskiego i Suryś w finale "TzG" zachwycił jurorów, a Rafał Maserak nazwał go "majstersztykiem". Później na parkiet wkroczyli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Ich popisy taneczne tak poruszyły Iwonę Pavlović, że jurorka sama porwała aktora do tańca.

Ostatnią parą, która w finale 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowała swój walc byli Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. Para zatańczyła do przeboju "Against All Odds (Take a Look at Me Now)" Phila Collinsa.

Dzisiaj pokazaliście, że walc angielski to nie są tylko fikołki, ale cała plejada pięknych figur tanecznych. Nie tylko esy-floresy, ale jakość tańca. - skomentowała Iwona Pavlović.

Ja bym powiedział, że dzisiaj w Telewizji Polsat mamy igrzyska taneczne - dodał Rafał Maserak.

Później Paulina Gałązka porwała Rafała Maseraka do tańca.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Freestyle Pauliny Gałązki w finale "18. edycji "TzG" wzruszył jurorów

Po występie Gałązki i Bartkiewicza przyszedł czas na freestyle. Najpierw na parkiecie pojawili się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, potem Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Następnie przyszedł czas poruszający freestyle Pauliny Gałązki.

Chciałabym opowiedzieć o swojej drodze do zaakceptowania siebie. - powiedziała przed tańcem Paulina Gałązka.

Aktorka nawiązała też do swojego ostatniego wyznania z półfinału "Tańca z Gwiazdami", podczas którego Paulina Gałązka zdradziła, że jest w spektrum autyzmu.

Zabraliście nas na cztery strony świata. (...) Pokazałaś nam piękną przemianę. - zwrócił się do Pauliny Tomasz Wygoda.

Zabrałaś nas w głąb siebie. Tam, gdzie najtrudniej się dostać. Chciałabym cię przytulić - powiedziała Ewa Kasprzyk.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Widzowie "TzG" zachwyceni finałowym występem Pauliny Gałązki

Tuż po emisji finałowych występów Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza, w sieci zawrzało. Internauci nie kryli zachwytów.

Paulina tańczy bardzo sensualnie, kobieco i pięknie. Mam wrażenie, że każdy jej taniec jest taki... prawdziwy.

Paulinka, Michał ten taniec był taki wspaniały, nawet jeśli nie wygracie krysztalowej kuli to wygraliście nasze serca, to było wspaniałe - piszą fani.

Zobacz także:

Finałowy walc Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza w 18. edycji "TzG" zachwycił jurorów, Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Widzowie "TzG" zachwyceni finałowym walcem Pauliny Gałązki, Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Freestyle Pauliny Gałązki w finale "18. edycji "TzG" wzruszył jurorów, Fot. Wojciech Olkusnik/East News