Tak mieszka Paulina Gałązka. Finalistka "TzG" uwiła sobie przytulne gniazdko
Paulina Gałązka dzieli życie między Polskę a Norwegię, skąd pochodzi jej mąż. Na co dzień mieszka jednak w klimatycznym mieszkaniu na warszawskiej Pradze Północ, gdzie - jak mówi - czuje się najlepiej. Zobaczcie, jak się urządziła.
Paulina Gałązka zachwyciła widzów w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie wraz z Michałem Bartkiewiczem dotarła aż do finału. Aktorka zdobyła sympatię fanów nie tylko talentem i charyzmą, ale także naturalnością, dlatego wielu z nich z ciekawością zagląda do jej życia prywatnego. Mało kto wie, że gwiazda mieszka w klimatycznym mieszkaniu na warszawskiej Pradze. Wnętrza urządzone są ze smakiem i pełne przytulnych detali, które doskonale oddają charakter aktorki.
Tak wygląda mieszkanie Pauliny Gałązki
Paulina Gałązka od lat związana jest z warszawską Pragą i to właśnie tam urządziła swoje wyjątkowe mieszkanie. Aktorka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że ta dzielnica jest jej szczególnie bliska - to tutaj dorastała i właśnie tu czuje się najbardziej u siebie. Jej wnętrza doskonale oddają klimat starej Pragi - są przytulne, pełne charakteru i urządzone z wyczuciem, łącząc klasyczne elementy z artystycznym stylem.
W mieszkaniu dominują jasne kolory, naturalne dodatki i stylowe dekoracje, które tworzą ciepłą, domową atmosferę. Nie brakuje też książek, roślin i designerskich akcentów podkreślających artystyczną duszę aktorki. Paulina Gałązka przyznaje, że ceni sobie spokój i autentyczność, dlatego jej cztery kąty są miejscem, w którym może odpocząć od zawodowego tempa i miejskiego zgiełku.
Paulina Gałązka dzieli życie między dwa kraje
Paulina Gałązka od kilku lat prowadzi życie pomiędzy Polską a Norwegią, łącząc obowiązki zawodowe w dwóch krajach. Aktorka podkreślała w wywiadach, że taki model życia wynika zarówno z jej pracy, jak i sytuacji rodzinnej - część czasu spędza w Warszawie, a część za granicą, ponieważ mąż Pauliny Gałązki pochodzi z Norwegii. Dzięki temu może realizować projekty filmowe i teatralne po obu stronach, choć wiąże się to z częstymi podróżami i życiem "na walizkach".
Sama Gałązka przyznaje, że choć taki tryb bywa wymagający, daje jej również dużą swobodę i rozwój zawodowy. W Polsce pozostaje silnie związana z pracą aktorską, natomiast Norwegia stała się dla niej drugim domem. Aktorka podkreśla, że mimo dzielenia życia między dwa kraje, stara się zachować równowagę i dbać o poczucie stabilizacji, organizując codzienność między obowiązkami w obu miejscach.
