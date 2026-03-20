Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich przekazała smutne wieści ws. jednej z największych gwiazd polskiego kina. Nie żyje Halina Kowalska, którą widzowie z pewnością znają z ról w takich produkcjach jak: "Alternatywy 4" czy "Nie lubie poniedziałku".

Fundacja przekazała wiadomość o śmierci Haliny Kowalskiej

Niedawno informowaliśmy o śmierci Aleksandry Kąkol, która zmarła dwa tygodnie po swoim ślubie, a teraz media przekazały kolejną bardzo smutną wiadomość. Nie żyje Halina Kowalska. Informację o śmierci aktorki filmowej i teatralnej przekazała Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich. Aktorka zmarła w czwartek 19 marca i miała 84 lata. Przez ostatnie lata była podopieczną fundacji i mieszkała w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. To miejsce, w którym przez lata znajdowali wsparcie artyści potrzebujący opieki i spokoju po intensywnym życiu zawodowym.

Z wielkim żalem żegnamy Ikonę Polskiego Kina, podopieczną Fundacji Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich, zmarłą wczoraj, Halinę Kowalską. Po twórczym życiu, spokojnej zaopiekowanej starości, dołączyła do swojego kochanego męża, Włodka Nowaka. Cześć Jej pamięci! fundacja przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Ostatnie lata w Skolimowie i sygnały o pogorszeniu stanu zdrowia

W ostatnich miesiącach życia Halina Kowalska przebywała w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, w części szpitalnej. Jak informuje źródło Super Expressu jej stan zdrowia znacznie się pogorszył i miała problemy z pamięcią. Zwracano też uwagę, że coraz rzadziej nawiązywała kontakt z otoczeniem. Skolimów stał się jej codziennością, a opieka placówki miała zapewniać jej bezpieczeństwo w czasie, gdy najprostsze sprawy mogły być coraz trudniejsze.

Życie prywatne i zawodowie Haliny Kowalskiej

Halina Kowalska była kojarzona z tytułami, które do dziś budzą emocje i wracają w domowych seansach. Wśród najczęściej przywoływanych produkcji znalazły się: „Nie lubię poniedziałku”, „Nie ma róży bez ognia”, „Sanatorium pod Klepsydrą” i „Alternatywy 4”. Jej ekranowa obecność była częścią epoki, a kolejne pokolenia widzów poznawały ją także w serialach „W labiryncie” oraz „Samo życie”.

Halina Kowalska ukończyła łódzką filmówkę w 1966 roku. Wcześniej zaczynała od amatorskiego teatru w łódzkim domu kultury, a w filmie zadebiutowała w 1963 w komedii „Kryptonim Nektar”.

Mężem aktorki był Włodzimierz Nowak, który zmarł 16 marca 2022 roku. Halina Kowalska przeprowadziła się do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdy pogarszał się stan zdrowia jej męża.

