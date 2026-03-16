Gala rozdania Oscarów jak zwykle wzbudziła największe emocje wśród wielbicieli kinematografii na całym świecie. W tym roku na prestiżową statuetkę mieli również szansę nasi rodacy, co już wzbudziło w Polakach uczucie dumy. Teraz mamy jeszcze większy powód do radości!

Maciek Szczerbowski wygrywa Oscara za "The Girl Who Cried Pearls"

Oscar dla Maćka Szczerbowskiego stał się faktem w nocy z niedzieli na poniedziałek. Twórca pochodzący z Poznania odebrał statuetkę wspólnie z Chrisem Lavisem za krótkometrażową animację "The Girl Who Cried Pearls". To wyróżnienie dla filmu, który, jak podkreślono przy okazji odbioru nagrody, powstawał aż pięć lat. Dla widzów to historia opowiedziana w formie animacji, dla twórców - wieloletnia praca i finał, który zwrócił uwagę na ich konsekwencję i styl.

Przemowa Polaka po gali rozdania Oscarów

Po otrzymaniu wyróżnienia Maciek Szczerbowski pojawił się na konferencji prasowej, gdzie zwrócił się do Polski, a szczególnie do mieszkańców z Poznania, jego rodzinnego miasta. Nie było to zdawkowe skinienie w stronę rodzinnych korzeni, tylko wyraźny sygnał, że ten wątek jest dla niego ważny także dziś.

Poznaniaki, kocham was! (...) Dziękuję, że mnie od czasu do czasu zapraszacie mówił po polsku Szczerbowski.

W rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN na miejscu Szczerbowski odniósł się do metafory z wcześniejszego wywiadu, kiedy powiedział, że ludzie pracujący z nim przy filmach są w jego piaskownicy. Po pytaniu dziennikarza, czy po światowej klasy nagrodzie zaprasza wszystkich do swojej piaskownicy, odpowiedział:

Oczywiście, że nie. Ludzie, którzy są w naszej piaskownicy to ludzie, którzy bawią się tam ze swoimi dziećmi. To ludzie, których spotykamy w barze. To bardzo mała piaskownica i uwielbiam to. Włożyłem dużo energii w to, żeby moje życie było bardzo małe i to właśnie jest wyjątkowym aspektem. Więc tak: piaskownica jest maluteńka.

O czym jest oscarowy „The Girl Who Cried Pearls”?

Nagrodzona animacja "The Girl Who Cried Pearls" opowiada historię biednego chłopca zakochanego w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Chłopiec sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej. Ten prosty punkt wyjścia prowadzi do opowieści o pragnieniach i granicach, które łatwo przesunąć, gdy w grę wchodzi zysk. W kategorii najlepsza krótkometrażowa animacja film rywalizował też z "Butterfly", "Forevergreen", "Retierment Plan" oraz "The Three Sisters".

Kim jest Maciek Szczerbowski?

Szczerbowski urodził się w Poznaniu, ale na początku lat 80. wyemigrował z rodziną do Kanady. Z Montrealu pochodzi też ważny punkt jego zawodowej układanki, jakim są studia scenograficzne na Uniwersytecie Concordia w Montrealu. Trzy lata po ukończeniu nauki współtworzył z Lavisem Clyde Henry Productions.

Warto zaznaczyć, że podczas tegorocznej gali do Oscara nominowana była również Marta Turzańska. Polka została nominowana przez Akademię nominacją za stroje do filmu "Grzesznicy", który w sumie zdobył tej nocy 4 statuetki.

