Patryk Vega nie wyreżyseruje kolejnej części hitowego "Pitbulla"! Mamy dla Was oświadczenie jednego z producentów serii, który pisze o powodach takiej decyzji. Okazuje się, że znany reżyser nie dogadał się z firmą, która odpowiada za produkcję filmu.

A wszystko zaczęło się od pogłosek, że w nowej części Pitbulla nie zobaczymy Dody, która jeszcze kilka miesięcy temu zapewniała wszystkich, że jednak pojawi się w filmie. Wczoraj wydała oświadczenie w tej sprawie:

Teraz oświadczenie wydał prezes zarządu Ent One Investments, która posiadała i posiada prawa do wszystkich części Pitbulla, Emil Stępień:

Patryk Vega nie będzie pracował przy kolejnych częściach Pitbulla. Negocjacje w tej sprawie trwały dość długo ale nie osiągnęliśmy porozumienia. Jako producent wszystkich dotychczasowych filmów z serii „Pitbull” zapewniam wszystkich widzów, że reżyser nowej produkcji zagwarantuje widzom równie fantastyczne emocje - co najmniej takie jak w dotychczasowych filmach. Potwierdzam także, że Pani Dorota Rabczewska wystąpi w kolejnej części Pitbulla. Umowa pomiędzy Dodą a Ent One Investments dotycząca roli w tym filmie została podpisana jeszcze w ubiegłym roku i jest wiążąca - mówi Emil Stępień, Prezes Zarządu Ent One Investments i Producent Pitbulla.