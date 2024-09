Smolasty przechodzi właśnie jeden z najcięższych momentów w swojej karierze. Najpierw artysta przerwał koncert i narzekał na swojego managera, a na kolejnym się nawet nie pojawił. Jak się okazało, raper przebywał w szpitalu. Teraz team gwiazdora poinformował, że raper nie zagra kolejnych koncertów. Fani będą zawiedzeni!

Smolasty odwołuje trasę koncertową

Smolasty to jeden z najbardziej znanych raperów w Polsce, który współpracował z wieloma znanymi artystkami, takimi jak Doda czy Sylwia Grzeszczak. Ostatnio jednak spadła na niego lawina hejtu, a to wszystko zaczęło się od jednej sytuacji na koncercie. Smolasty nagle przerwał koncert i zwyzywał swojego managera twierdząc, że ten zorganizował dla niego zbyt intensywną trasę koncertową, po której jest przemęczony. Z czasem artysta jednak przyznał się do błędu i przeprosił swojego managera potwierdzając, że sam na to się zgodził. Na tym jednak nie koniec.

Wojciech Strozyk/REPORTER/East News

W miniony weekend Smolasty ponownie rozwścieczył swoich fanów, raper nie pojawił się na koncercie w Konstantynowie Łódzkim. 29-latek miał być główną gwiazdą wieczoru, a przed nim wystąpiły takie gwiazdy jak Oskar Cyms czy Sylwia Grzeszczak. O tym, że gwiazdor nie zaśpiewa na scenie, publiczność dowiedziała się zaledwie 10 minut przed koncertem. Kilka dni później raper opublikował zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Wielu fanów artysty okazało mu wówczas wsparcie twierdząc, że zdrowie jest najważniejsze.

Teraz Dom Kultury w Środzie Śląskiej poinformował, że Smolasty nie zagra tam koncertu. W oświadczeniu znalazła się również wiadomość od teamu artysty, który przekazał, że koncert się nie odbędzie z powodów zdrowotnych rapera. Tym samym Smolasty odwołał dalszą część trasy koncertowej!

Szanowni Państwo, Jesteśmy zmuszeni poinformować, że zaplanowany koncert Smolastego nie odbędzie się. Ze względów zdrowotnych artysta jest zmuszony odwołać dalszą część trasy koncertowej. Jest nam niezmiernie przykro z powodu tej sytuacji. — czytamy w oświadczeniu.

Facebook/Dom Kultury w Środzie Śląskiej

To jednak nie wszystko! W oświadczeniu przekazano również, że wkrótce zostanie dostarczona dokumentacja medyczna wyjaśniająca powód tej decyzji.

W najbliższym czasie dostarczymy dokumentację medyczną wyjaśniającą powody tej decyzji. Team Smolasty — czytamy dalej.

Sam Smolasty również zabrał głos i podczas relacji na InstaStories opublikował krótkie oświadczenie.

Niestety, ze względu na mój stan zdrowia, który nie pozwala mi na granie, muszę zawiesić trasę koncertową. Jest mi z tego powodu w ch*j źle, bo wiecie, jak to kocham, ale na pewno wynagrodzę wam to w przyszłym sezonie. Muszę w końcu zadbać o siebie. Czuję wycieńczenie i przesyt. Wrócę, jak zawsze, mocniejszy. Kocham was

Żałujecie, że nie zobaczycie Smolastego w najbliższym czasie na scenie?

