Ubolewałam, że nie ma kolejnych części "Kevina samego w domu", aż odkryłam te filmy. To prawdziwa gratka dla fanów

Filmy "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku" to absolutne klasyki, bez których wielu nie wyobraża sobie świąt. Ponieważ to właśnie te dwie części są co roku emitowane w telewizji, niektórzy nie mieli nawet pojęcia, że jest ich znacznie więcej! Seria "Sam w domu" doczekała się łącznie aż sześciu odsłon! Gdzie je obejrzeć?