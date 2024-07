Jeszcze przed samą premierą nowego filmu Patryka Vegi "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" spodziewano się, że produkcja okaże się hitem, ale nikt nie przewidział, że aż takim! „Pitbull. Niebezpieczne kobiety” – kontynuacja hitu „Pitbull. Nowe porządki” przyciągnęła do kin łącznie 835 265 widzów! Oznacza to, że film Vegi pobiłl polski rekord, należący do przeboju "Pięćdziesiąt twarzy Greya" - 834 479 widzów.

Reklama

Film Vegi pobił tym samym takie pozycje jak: "Gwiezdne wojny: Przebudzenia mocy" (całkowite polskie otwarcie – 790 000 widzów), "Shrek Trzeci" (793 000) i trzeci "Hobbit" (693 000).

Więcej: Tomasz Oświeciński współpracuje z... Dodą! Artystka nagrała piosenkę do nowego Pitbulla!

Zobacz także

Spodziewaliście się aż tak spektakularnego wyniku?

Zobacz też: Kto pojawił się na premierze "Pitbull. Niebezpieczne kobiety"? Zobacz ZDJĘCIA gwiazd: Bachleda, Doda, Warnke i inni!

Byliście już na nowym "Pitbullu"?

Reklama

Film Patryka Vegi okazał się hitem!