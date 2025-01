O głośnym filmie Patryka Vegi mówiono już od dawna, a teraz nadszedł wielki dzień premiery produkcji "Putin", w którym reżyser może pochwalić się swoim dziełem. Nic zatem dziwnego, że na uroczystej premierze towarzyszyły Patrykowi Vedze ważne dla niego osoby: żona oraz córka. Jak cała trójka prezentowała się na ściance? Mamy zdjęcia!

Reklama

Patryk Vega z żoną i córką na premierze filmu "Putin"

Każdy kolejny film w reżyserii Patryka Vegi przyciąga do kin rzesze widzów, choć jego produkcje należą do kontrowersyjnych - reżyser nie boi się poruszać nieoczywistych i trudnych tematów, co teraz udowadnia, wracając z kolejnym tytułem. "Putin", jak wskazuje sama nazwa, zdradza sekrety rosyjskiego przywódcy i dyktatora, Władimira Putina. To z pewnością ważny dla Patryka Vegi projekt - nic zatem dziwnego, że na premierze u boku reżysera pojawiły się jego żona i córka.

Patryk Vega pozował na ściance najpierw u boku żony, Katarzyny Słomińskiej, a następnie nastoletniej córki. Reżyser nie ukrywa, że ukochana jest dla niego ogromnym wsparciem nie tylko prywatnie, ale również zawodowo:

Katarzyna jest szefem produkcji filmów, które robię. Dodatkowo jest niezwykle biegła w kwestiach finansowych i księgowych, więc wszystkie te straszne rzeczy zdejmuje mi z głowy - mówił dla ''Vivy!'' Patryk Vega.

Trzeba przyznać, że para prezentowała się niezwykle elegancko. Na podobny styl co mama postawiła na premierze "Putina" córka Patryka Vegi - Maja. Zarówno nastolatka, jak jej mama miały na sobie klasyczne "małe czarne". Fajnie wyglądały? My jesteśmy pod wrażeniem obu pań!

Baranowski/AKPA

Film "Putin" – premiera thrillera politycznego Patryka Vegi

Patryk Vega, znany z kontrowersyjnych i odważnych produkcji, tym razem postanowił zagłębić się w biografię Władimira Putina. Film przedstawia szczegółową opowieść o rosyjskim przywódcy – od trudnego dzieciństwa, przez początki kariery w KGB, aż po czasy współczesne. W produkcji wykorzystano najnowocześniejsze technologie, w tym sztuczną inteligencję, aby wiernie odwzorować postać Putina w różnych etapach jego życia.

Wielowątkowa narracja pozwala widzom zajrzeć za kulisy polityki Kremla, ukazując zarówno oficjalny wizerunek, jak i mniej znane aspekty życia jednej z najbardziej wpływowych osób na świecie.

Główną rolę Władimira Putina zagrał Sławomir Sobala, znany z umiejętności wcielania się w skomplikowane postaci. Jego kreacja wzbudziła już wiele emocji, a wykorzystanie technologii AI nadało produkcji jeszcze większego realizmu.

Film będzie dostępny w największych kinach w całym kraju, a wkrótce trafi również na popularne platformy streamingowe.

Reklama

Zobacz także: Tak syn wspiera Wojtka Szczęsnego. Marina pokazała wzruszające kadry