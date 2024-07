1 z 7

Niedawno w mediach pojawiły się informacje, że Doda jednak nie zagra w nowej części filmu “Pitbull”, do której zdjęcia ruszają już wiosną. Przypominamy, że o roli Dody w nowej części filmu dowiedzieliśmy się przy okazji premiery "Pitbull. Niebezpieczne kobiety". Gwiazda stawiła się na premierze filmu, w którym zagrali m.in. Alicja Bachleda-Curuś, Piotr Stramowski czy Maja Ostaszewska i zachwycała się produkcją. Mówiono, że to ona dostanie główną rolę w nowym obrazie Patryka Vegi! Teraz jednak pojawiły się plotki, że Doda ostatecznie nie dostała tej roli. Gwiazda postanowiła wydać oświadczenie w tej sprawie! Co napisała?

Doda zagra w nowej części filmu "Pitbull"? Czy Patryk Vega wyreżyseruje nowego Pitbulla?

Kochani, chciałabym Wam oficjalnie potwierdzić, że zagram w kolejnej części Pitbull'a! Pojawię się gościnnie na wielkim ekranie w roli kobiety mafii,do której kontrakt podpisałam w sierpniu 2016 roku! Bardzo mi przykro że reżyser Patryk Vega nie dogadał się z produkcją finalnie.Mam jednak nadzieje ,że z nowym reżyserem złapie podobnie jak z Patrykiem super chemię .Już nie mogę się doczekać!, napisała Doda na swoim Facebooku.

Co o tym myślicie? Czy Doda sprawdzi się w nowej roli? Czy "Pitbull" bez Patryka Vegi osiągnie tak duży sukces, jak dwie poprzednie części? Przypominamy, że film Patryka Vegi wczoraj triumfował na gali Bestsellery Empiku!

