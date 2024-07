Kilka tygodni temu swoją premierę miało reality-show Natalii Siwiec "Enjoy The View, Love, Natalia", które emituje VIVA Polska. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co wydatnie przekłada się na jego oglądalność. Pierwsze wyniki są dla celebrytki bardzo pomyślne i zwiastują spory sukces. Przypomnijmy: Natalia Siwiec ma powody do radości. Jej program jest hitem

Siwiec w show nie występuje sama - towarzyszy jej mąż, a także grupa znajomych. Dość mocno wyeksponowana jest postać Patrycja "Pati" Mikuła, która w programie przedstawiana jest jako przyjaciółka Natalii poznana za pośrednictwem Instagramu. Obie panie wspólnie imprezują, chodzą na zakupy i pobudzają zmysły swoimi wdziękami. Okazuje się jednak, że tak sielankowy obraz nie ma już zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Zobacz: "Ona nie liczy się z nikim. Zrobi wszystko dla kariery"

Dlaczego "Pati" nie przyjaźni się z Siwiec? W rozmowie z AfterParty.pl Patrycja wyznała, że nie spodobało się jej kilka cech Natalii i po tym, jak spędziły razem ponad miesiąc, nie chce się już z nią przyjaźnić. Zapewnia jednak, że nie ma mowy o wzajemnej nienawiści.



Z Natalią poznałyśmy się na Instagramie, to było prawie rok temu. Póki była to znajomość internetowa i telefoniczna to miałam o niej inne zdanie. Potem jak ją poznałam tak bliżej jako człowieka to dużo rzeczy mi się u niej nie spodobało i nie czuję do niej sympatii. Nie chcę mówić dlaczego dokładnie, co się wydarzyło, ale odczułam, że Natalia chce mnie wykorzystać. Szybko wyczułam sytuację i po miesiącu przebywania z nimi po prostu odcięłam się od nich - wyjaśnia w rozmowie z nami.

W "Enjoy The View, Love, Natalia" Mikuła dała się poznać jako szalona imprezowiczka i bardzo odważna kobieta, chętnie eksponująca swoje nagie ciało. Patrycja przyznaje jednak, że na co dzień jest przede wszystkim spokojną mamą, która poświęca się wychowywaniu dziecka.

Czy jestem naprawdę taką osobą, jak w programie? Ci co mnie znają to raczej powiedzą, że nie. Jestem bardzo rodzinną osobą, nie imprezowiczką, ale kto chce oglądać nudną mamę, co zmienia pieluchy, gotuje i sprząta? Też lubię mieć dobry czas i fajnie się bawić. Myślę, że program jest fajny, jest co oglądać - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl Patrycja.

