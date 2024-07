Program Natalii Siwiec "Enjoy The View, Love Natalia" już od samego początku budzi wiele emocji. Kontrowersyjna modelka postanowiła pokazać w telewizji swoje życie od kuchni - od kłótni z mężem, do ich flirtów w sypialni. Program odniósł niebywały sukces, jest najchętniej oglądanym show w stacji, która go emituje. Jednak nie każdy jest nim zachwycony.

Szymon Majewski, odkąd przestał prowadzić swoje satyryczne show w TVN, swoje filmy zaczął publikować w sieci, gdzie komentuje i wyśmiewa najbardziej aktualne tematy z show-biznesu. Dostało się już Małgorzacie Rozenek i Radosławowi Majdanowi (zobacz: HIT INTERNETU: Majewski wyśmiewa Rozenek i Majdana), Dodzie i Agnieszcze Szulim. Teraz komik zrównał z ziemią reality show Siwiec. Nie podoba mu się dosłownie nic!:

Niestety. Problem z "The view" Natalii polega na tym, że można "Enjoy jej view", ale nie można "enjoy her voice", "enjoy her męża" i "enjoy her wypowiedzi". Ponieważ Natalia Siwiec swoimi pantonowymi ustami miażdży, gruchocze i gryzie całkowicie swój wizerunek słodkiej i tajemniczej. Wolałbym, żeby była na stadionach, była na rozkładówkach, ale żeby się nie odzywała. To pokazuje ten program. Wraz z mężem cały czas mówią "mega", "naprawdę", "no wypas" i dużo jest piszczenia, witania się z koleżankami w stylu "uuuu, jeju, naprawdę, aaaaa,mega", dużo przewracania oczami. O ile byłem fanem jej urody, to niestety, przyznam, że w momencie, kiedy się odezwała w tym programie, czar prysł. Wyszło bydło z wora. Smutek, zacietrzewienie, zaczerwienienie. Nie da rady. Nie da się wychować osobowości, powinni niektórzy zostawać na plakatach - komentuje showman