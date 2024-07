Natalia Siwiec była objawieniem Euro 2012. Modelka została zauważona przez jednego z fotografów podczas oglądania meczu, zdjęcie które jej wykonał obiegło cały świat a ją samą okrzyknięto "Miss Euro 2012".

Wszyscy byliśmy narodzinami nowej gwiazdy w Polsce. Natalia coraz częściej zaczęła pojawiać się na przyjęciach i imprezach branżowych. Kolejne propozycje, sesje zdjęciowe sprawiły, że po prawie dwóch latach od zakończenia rozgrywek piłkarskich o Siwiec wciąż jest głośno.

Wiosną celebrytkę będziemy mogli oglądać w dwóch programach - pierwszy to "Taniec z gwiazdami", który już w przyszłym tygodniu pojawi się w Polsacie, drugi "Enjoy The View, Love Natalia" - pokazujący codzienne życie Natalii i jej męża jest już transmitowany od 9 lutego na antenie VIVA Polska.

Przed pierwszym odcinkiem niewiele osób dawało szansę takiemu formatowi, wszak kiedyś mieliśmy już podobny program z Michałem Wiśniewskim i jego ówczesną rodziną. Wygląda jednak na to, że takie obawy były bezpodstawne. Program emitowany w niedzielę wieczorem ogląda średnio ponad 90 tysięcy widzów. Show notuje kilkukrotnie wyższe wyniki od średnich dobowych udziałów stacji i daje jej pozycję lidera wśród kanałów młodzieżowych.

Nie wiadomo czy to postać samej Natalii czy może jej swobodny tryb życia przyciąga widzów przed ekrany, ale jeśli zainteresowanie jej osobą nie zmaleje to Polsat strzelił w dziesiątkę angażując modelkę do "Tańca z gwiazdami".

