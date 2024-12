Po kilku latach emisji popularny program Doroty Szelągowskiej, „Totalne remonty Szelągowskiej”, znika z anteny TVN. Informacje o zakończeniu produkcji przekazała sama prowadząca. Gwiazda TVN zdradziła, dlaczego jej program nie będzie już kontynuowany i ujawniła plany na przyszłość.

Zaledwie kilka dni temu okazało się, że "Darek Stolarz" odchodzi z programu Doroty Szelągowskiej. Okazało się wówczas, że uwielbiany przez widzów uczestnik programów TVN przechodzi do Polsatu i teraz dołącza do ekipy "Naszego Nowego Domu". Kilka godzi po ogłoszeniu tych wieści głos zabrała sama Dorota Szelągowska, która nie ukrywała, że trzyma kciuki za swojego kolegę i nie ma do niego żalu.

(...) Telefon mi zaraz zwariuje z czerwoności. Tak, Darek przeszedł do Polsatu, wiem to już od dawna jak się pewnie możecie domyślać. Trzymam za niego kciuki. Uważam, że będzie fantastycznym dopełnieniem programu ''Nasz Nowy Dom

(...) Telefon mi zaraz zwariuje z czerwoności. Tak, Darek przeszedł do Polsatu, wiem to już od dawna jak się pewnie możecie domyślać. Trzymam za niego kciuki. Uważam, że będzie fantastycznym dopełnieniem programu ''Nasz Nowy Dom

Co ciekawe, to właśnie wtedy Dorota Szelągowska wygadała się, że nie planuje już nowych odcinków "Totalnych remontów Szelągowskiej".

Totalne remonty Szelągowskiej” zadebiutowały na antenie TVN w 2020 roku. Program szybko zdobył dużą popularność dzięki emocjonalnym historiom uczestników i spektakularnym metamorfozom wnętrz. Dorota Szelągowska, znana z kreatywności i profesjonalizmu, stworzyła format, który przyciągnął szerokie grono widzów. Kilka tygodni temu widzowie zobaczyli ostatni odcinek 7. edycji programu, który jak się okazuje, nie będzie już kontynuowany.

Dorota Szelągowska nie ukrywa, że po zakończeniu nagrań "Totalnych remontów Szelągowskiej" pracuje już nad nowym programem wnętrzarskim.

Pomyślałam sobie, że ostatni sezon będzie tym ostatnim i że przygotuję dla was taki program, w którym- nie mogę za dużo zdradzić bo jesteśmy w trakcie przygotowywań- ale taki gdzie pokażemy jak może nie generalnym remontem, demolką można coś zmienić, taki powrót do korzeni. Oczywiście Darek też był zaproszony do tego projektu, ale wybrał inaczej i super dlatego, że to jest fantastyczne, że ludzie mają wolność, że mogą się wspierać też będąc w różnych stacjach

zdradziła gwiazda TVN.