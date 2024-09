Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowe zdjęcie, na którym nie ma Pawła i poinformowała, że to koniec pewnego etapu w ich życiu. Żona farmera przyznała nadzwyczaj szczerze, że nie mogła się tego doczekać już od dawna. Teraz przyszedł czas na nowe i ona sama nie będzie się już musiała przejmować... Nie uwierzycie o co chodzi!

Reklama

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła informacją

Marta Paszkin niedawno po raz trzeci została mamą i nie ukrywa, że ma sporo obowiązków, a we wszystkim stara jej się pomagać mąż. Farmer ma jednak swoje gospodarstwo i jeszcze dodatkowo pełnił funkcję sołtysa. Teraz wszystko się zmieniło, o czym poinformowała wprost Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony". Rolnik nie jest już sołtysem, a to oznacza, że wolny czas w pełni będzie mógł poświęcić rodzinie. Marta Paszkin nie ukrywa szczęścia, że to koniec tego etapu w ich życiu i pisze:

Nie wiem, czy pamiętacie, jak zastanawiałam się czy żona sołtysa jest 'sołtysową' - już nie mam takich rozkmin, bo Paweł nie jest od tej kadencji sołtysem (nie mogłam się doczekać aż porzuci te rolę!) poinformowała Marta Paszkin.

Okazuje się, że rola sołtysa nadal została w rodzinnie Pawła Bodziannego, bo teraz tę funkcję pełni jego tata. Marta Paszkin wyznaje wprost, że jej teść świetnie sobie radzi:

Sołtysem jest za to Teść i super się sprawdza dodała żona rolnika.

Instagram @marta_paszkin

Para w natłoku codziennych zajęć stara się organizować czas dla dzieci tak, aby jak najwięcej zobaczyły i często wyjeżdżają zarówno na wycieczki zagraniczne, jak i zwiedzają lokalnie. Marta i Paweł z "Rolnika" błyskawicznie podbili serca widzów programu i stali się jedną z najsympatyczniejszych par.

Instagram @marta_paszkin

Reklama

Tymczasem już 15 września rusza nowa edycja programu "Rolnik szuka żony", w której pojawią się dwie kobiety. W pierwszym odcinku tradycyjnie już Marta manowska pojawi się w gospodarstwach rolników z listami. Znów padnie rekordowa ilość listów, jak w przypadku Kamili Boś?

Zobacz także