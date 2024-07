Kilka dni temu informowaliśmy, że Patricia Kazadi majówkę spędzi w Londynie. Gwiazda miała przede wszystkim zobaczyć na żywo Beyoncé na koncercie w ramach trasy koncertowej Mrs Carter Show. Przypomnijmy: Patricia Kazadi majówkę spędzi z Beyoncé

Nasze doniesienia potwierdziły się i rzeczywiście Kazadi była obecna na jednym z koncertów amerykańskiej gwiazdy w londyńskiej hali O2. Show Beyoncé zrobiło na niej ogromne wrażenie, czego dowodem jest wpis prowadzącej X-Factor na jej Facebooku, w którym czytamy:

Beyonce LIVE - Mrs. Carter Show! Niesamowite widowisko. Perfekcjonizm w kazdym calu. Od poczatku do konca nie ma chwili na oddech. Mistrzowski band - same babki z werwa i tylko dwoch wysmienitych przedstawicieli plci meskiej czyli moj ulubiony duet taneczny - Les Twins!! Przez dwie godziny Beyonce dawala z siebie 1000%. To sie nazywa szacunek do fanow. wizualizacje, pirotechnika, scenografia i przekaz- wszystko z najwyzszej polki. To byla uczta dla wszystkich zmyslow,nawet dla tych ktorzy nie lubia jej tworczosci. Czuje sie zainspirowana nie tylko jako muzyk ale rowniez jako kobieta. Who run the world?- Girls!!!