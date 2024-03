W show-biznesie jest od dziecka, zasłynęła m.in. jako prowadząca „You Can Dance”, ostatnio jednak skupia się przede wszystkim na muzycznej karierze. Patrycja Kazadi chce zaistnieć w oczach widzów jako piosenkarka a nie prezenterka. Oprócz tego występuje też w teatrze. Kilka lat temu zrobiła sobie przerwę. Czuła się wypalona i nie znajdowała radości w pracy w mediach. Na szczęście wróciła silniejsza. Teraz gwiazda pochwaliła się radosną chwilą.

Patrycja Kazadi świętuje 36. urodziny

Aż trudno uwierzyć w to, że Patrycja Kazadi kończy już 36 lat. Gwiazda, która jest w telewizji od dziecka, świętowała urodziny 17 marca. Dzień później pochwaliła się zdjęciami i nagraniami z imprezy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ujawniła, że był to wyjątkowy moment ze względu na dawny rodzinny przepis, który udało jej się odnaleźć. Dzięki temu po 30 latach znów mogła poczuć smak dzieciństwa.

Kolejny rok. Kolejne wspomnienia. Kolejne wspaniałe chwile. Wdzięczność. A na czarno-białym filmiku oprócz wdzięczności – ogromne wzruszenie – 30 lat czekałam, aby zjeść ten tort ponownie. To mój ukochany smak z dzieciństwa, którego przepis zaginął. Udało się go zdobyć – ten moment zapamiętam na długo. Dziękuję za przywilej dorastania, doświadczania i za możliwość spędzania tych chwil w otoczeniu rodziny. Przepiękny dzień – napisała Patrycja Kazadi.

Pod wpisem celebrytki pojawiło się mnóstwo komentarzy z życzeniami. Miłe słowa zostawiły m.in. Ida Nowakowska, Kayah oraz Paulina Sykut-Jeżyna. Nie zabrakło też wiadomości od internautów.

My również dołączamy się do życzeń. Mamy nadzieję, że przed Patrycją Kazadi jeszcze mnóstwo sukcesów. To nie koniec radosnych wiadomości. W marcu także Anna Lewandowska pochwaliła się szczęśliwą nowiną.

