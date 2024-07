1 z 8

Fani You Can Dance są bardzo zadowoleni - ich ulubiony program po kilku latach przerwy wraca do telewizji. Skład jury nie zmienił się, a gwiazdy programu już teraz szykują się do sesji promującej show. Przypomnijmy: You Can Dance wraca do telewizji. Rusin pokazała pierwsze zdjęcie z sesji

Tymczasem we Wrocławiu odbył się już pierwszy casting, który otworzyła prowadząca, Patricia Kazadi. Gwiazda przebierała się dwukrotnie, a każda z jej stylizacji była bardzo oryginalna. Pomimo śniegu i niesprzyjającej pogody aktorka zdecydowała się pokazać płaski brzuch w jednej z nich. Wzrok przykuwa również nowa fryzura Kazadi. Tym razem prezenterka wybrała bladoróżowy kolor, który budzi mieszane uczucia.

A jak wam się podoba Kazadi w takiej wersji?

