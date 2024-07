Projektanci Paprocki & Brzozowski zapozowali nago w najnowszej sesji magazynu "VIVA! Moda", której zamysłem było rozebranie czołowych polskich projektantów mody. Na tak odważne zdjęcie najpopularniejszy duet modowy namówić mogła tylko stylistka Agnieszka Ścibior. Wzbudzającą wiele emocji fotografię wykonała Zuza Krajewska.

Co o głośnym zdjęciu mówią sami zainteresowani?

Dostałem dużo informacji, że jednak bardzo było to odważne i megamocne. Myślę, że rzeczywiście jeszcze polski odbiorca nie jest do końca gotowy, by oglądać roznegliżowane zdjęcia. Każdy z pozostałych projektantów oprócz nas i Łukasza Jemioła mógł pokazać troszkę więcej. Było to trochę zachowawcze.