Owen Wilson z reguły grywa w filmach postacie wolne, niesforne, lekkie duchem... Wygląda na to, że w rolach filmowych jest tak przekonujący dlatego, że taki sam jest w życiu prywatnym. Hollywoodzki gwiazdor 5 miesięcy temu, po raz pierwszy w życiu został ojcem. Rodzinna sielanka nie trwała jednak długo.

Już wkrótce Owen i jego partnerka Jade Duell zaczęli kłócić się o to jak ma wyglądać wspólne życie. Jade zależało na deklaracjach, a Owen zamierzał upiec kilka pieczeni na jednym ogniu: mieć czas dla swoich przyjaciół, być dobrym ojcem dla dziecka i partnerem dla Jade. Jak donoszą zagraniczne media, aktor potrzebował też wolności, by robić co tylko chce.

Jade dowiedziawszy się, że z wspólnych planów nici, spakowała się i wyprowadziła z dzieckiem do Nowego Jorku.



