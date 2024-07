Chinka He Zi nie zapomni do końca życia XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Jakby samo zdobycie srebrnego medalu nie było wytarczającym powodem do radości, to jeszcze chwilę póżniej jej chłopak, brązowy medalista z Rio, Qin Kai się jej oświadczył. Przy aplauzie publiczności chińska zawodniczka przyjęła oświadczyny.

Niezwykłe oświadczyny na igrzyskach w Rio WIDEO

Do wzruszającego momentu doszło od razu po zakończeniu zawodów w skokach do wody z trampoliny 3 m kobiet. Właśnie w nich Chinka He Zi wywalczyła tytuł wicemistrzyni olimpijskiej. Do nagrodzonej medalem dziewczyny podbiegł jej chłopak, brązowy medalista w synchronicznych skokach do wody z trampoliny 3 m Qin Kai, i poprosił ją o rękę. He Zi przyjęła zaręczynowy pierścionek oraz czerwoną różę w szklanym pudełku.

What a day for Chinese diver He Zi. A silver medal in the Women's 3m springboard followed by a marriage proposal! https://t.co/BwPpZS8JS8

— RTÉ Sport (@RTEsport) August 14, 2016

Teraz oboje wskoczą na głęboką wodę :). Nie są to pierwsze takie oświadczyny na igrzyskach w Rio. Wcześniej zaręczyły się brazylijska rugbistka Isadora Cerullo oraz jej dziewczyna Marjorie Enya.

Wzruszające oświadczyny na pływalni.

East News

Chinka He Zi była bardzo wzruszona.

East News

Wszystko obserwowały zaskoczone, ale roześmiane zawodniczki, które zdobyły pozostałe medale w skokach z trampoliny.

East News

Chińska para będzie żyła długo i szczęśliwie? Tego jej życzymy :).