Do niezwykłej sceny doszło tuż po ceremonii medalowej kończącej rozgrywki w rugby kobiet. Marjorie Enyi, wolontariuszka pracująca przy igrzyskach, oświadczyła się swojej partnerce, brazylijskiej rugbistce Isadorze Cerullo. Oświadczyny zostały przyjęte. Gratulujemy!

Oświadczyny w Rio. Isadora Cerullo i Marjorie Enya

Isadora Cerullo z pewnością jest najszczęśliwszą spośród rugbistek ze swojej drużyny. Wspólnie wywalczyły na igrzyskach dziewiąte miejsce na dwanaście drużyn po pokonaniu Japonii 33:5. Wszystko to jednak zeszło w cień w świetle niezwykłych oświadczyn! 28-letnia Marjorie Enya chwyciła za mikrofon i poprosiła Isadorę Cerullo o rękę. Dziewczyny są ze sobą od dwóch lat, a Enya przyznała potem w wywiadzie, że była spokojna o odpowiedź. W końcu Cerullo to miłość jej życia. Nie była to spontaniczna akcja, Marjorie wcześniej już wszystko zaplanowała i wyszło znakomicie.

Małżeństwa jednopłciowe wprowadzono w Brazylii w 2013 roku. Zobaczcie jak wyglądały te prawdopodobnie pierwsze takie oświadczyny w historii igrzysk. WIDEO

I jeszcze garść romantycznych zdjęć.

