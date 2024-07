Wczoraj w mediach zawrzało, ponieważ spółka ZIEŃ Sp. z.o.o wydała oświadczenie, jakoby Maciej Zień ich okradł i wyjechał do Brazylii. Te szokujące informacje wstrząsnęły światem mody. Zobacz: Maciej Zień okrada swoją spółkę? Jest oświadczenie!

Wszyscy z niecierpliwością wyczekiwaliśmy na oświadczenie samego projektanta. I nie trzeba było długo czekać, ponieważ na blogu Ewy Wojciechowskiej znalazła się oficjalna wypowiedź Zienia w tej sprawie, który twierdzi, że słowa spółki są nieprawdziwe i czuje się pokrzywdzony. Podobno spółka od dłuższego czasu nie wypłacała projektantowi należnego wynagrodzenia.

W związku z pojawieniem się nieprawdziwych informacji na mój temat podanych w imieniu Zień Sp. z o.o. oświadczam, że wszystkie podane informacje są fałszywe, a ich autorami są osoby nieposiadające jakichkolwiek uprawnień do upubliczniania informacji związanych z marką Zień. Publikowanie tak spreparowanych pomówień jest częścią planu realizowanego od zeszłego roku przez JÓZEFA KOSIORKA PREZESA FIRMY FARGOTEX wspólnika spółki ZIEŃ, mającego za cel wrogie przejęcie kontroli nad marką i znakiem towarowym ZIEŃ poprzez zmuszanie mojej osoby do wyzbycia się większościowego pakietu udziałów w spółce. Warto zauważyć, że nikt nie podpisał oświadczenia wydanego w „imieniu spółki Zień Sp. z o.o.”, co dużo mówi o wiarygodności treści.