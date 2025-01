Maciej Pela jest w wyjątkowo trudnym etapie swojego życia, ale powoli wychodzi na prostą i nie tylko wrócił do swojej pracy zawodowej, która jest też jego pasją i znów uczy tańczyć, ale wiele zmienia się też w jego życiu prywatnym. Tancerz jest bardziej otwarty na innych i stał się bardzo aktywny w mediach społecznościowych, bo jak twierdzi teraz ma na to czas i przestrzeń w swoim życiu. Teraz tancerz zdecydował się odpowiedzieć na bardzo osobiste pytanie. Co napisał?

Maciej Pela odpowiedział na pytanie, czy jest zakochany

Życie Macieja Peli przewróciło się do góry nogami po tym, jak razem z Agnieszką Kaczorowską rozstali się. Jeszcze kilka miesięcy temu uchodzili za idealną parę, która nie tylko świetnie dogaduje się w małżeństwie, ale byli też przykładem na to, że można świetnie łączyć karierę z życiem rodzinnym. Agnieszka Kaczorowska chętnie wypowiadała się na tematy rodzinne i parentingowe, a nawet zdradzała sekret, jak tworzyć tak udany związek i podkreślała, jak ważne są randki czy wspólne wyjścia. Nic dziwnego, że internauci byli w szoku po tym, jak para się rozstała, a niektórzy wręcz poczuli się oszukani. Teraz jest już jasne, że małżeństwo Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli jest już przeszłością. Aktorka milczy na ten temat, ale tancerz nie zamierza tego robić i mówi publicznie o swoich uczuciach, podsumowując swoje małżeństwo i jego rolę w nim. Maciej Pela właśnie odpowiedział na kolejną porcję pytań podczas Q&A, a wśród nich pojawiło się pytanie o to, czy jest znów zakochany:

Jesteś zakochany? zapytał internauta

Maciej Pela zdecydował się odpowiedzieć i okazuje się, że odpowiedź jest twierdząca i chodzi o najważniejsze dla niego osoby:

Tak. W moich córkach napisał Maciej Pela

Maciej Pela nie ukrywa, że córki są dla niego najważniejsze, co udowadniał już od dawna, kiedy to on zdecydował się zająć nimi w domu, kiedy Agnieszka Kaczorowska szybko wróciła do pracy zawodowej. Nie oznacza to, że nie starali się zatrudnić opiekunki, ale żadna z osób nie przypadła mu do gustu i uważał, że tylko on jest w stanie najlepiej zająć się dziećmi, co przyznał wprost w podcaście "Macha Talks Love First". Emilia i Gabrysia to niezmiennie najważniejsze dla niego osoby, ale chce też, aby miały cały czas kontakt z mamą, dlatego dzielą się z Agnieszką Kaczorowską opieką nad dziewczynkami.

Ostatnie święta Bożego Narodzenia były dla całej rodzinny zupełnie inne, a szczególnie dla ich dzieci. Dziewczynki Wigilię spędziły z tatą, a resztę świąt z mamą. Jedna z córek w tym szczególnym czasie powiedziała Maciejowi Peli, że "tęskni za tym jak było kiedyś", ale odpowiedź mogła być tylko jedna, że "to już nie wróci". Z całą pewnością rozstanie rodziców to wyjątkowo trudny czas nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci.