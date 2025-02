Maciej Panek, właściciel Panek Clinic i prowadzący program w TVN Style, od lat kreował wizerunek eksperta w dziedzinie medycyny estetycznej. Jednak według doniesień medialnych, wielu pacjentów oraz byłych współpracowników zarzuca mu wykonywanie procedur, do których nie posiadał odpowiednich uprawnień. Pacjenci skarżyli się na powikłania po zabiegach, które według nich były przeprowadzane w sposób nieprofesjonalny. Niektórzy twierdzą, że ich reklamacje były ignorowane, a Panek miał unikać odpowiedzialności za ewentualne błędy. Te doniesienia to efekt dziennikarskiego śledztwa serwisu Goniec.pl.

Czytamy, że Panek miał „podrasowywać zdjęcia do swoich programów” i „postarzać kobiety przed zabiegiem, a odmładzać te już po”. Oprócz tego zarzuca mu się, że sam nie wykonuje już zabiegów w swoim programie, choć lektor produkcji przekonuje widzów, że tak jest. Wspomniano również o skłonnościach do używek celebryty znanego z TVN.

Permanentnie nie dojeżdżał do kliniki, bo był albo naćpany, albo napity. Mieszał wszystko – relanium, koks, alkohol. Jedna z pracownic go ratowała – jeździła do niego do domu, by go ocucić. Dawała mu kroplówki, które sam sobie wstrzykiwał leżąc w wannie zimną wodą. Bez relanium nie funkcjonował

– twierdzi jeden z informatorów serwisu Goniec.pl.