Na kieleckiej scenie w ramach Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji wystąpiło wiele gwiazd. Polsat zaprosił na swoją imprezę m.in. Dawida Kwiatkowskiego, Oskara Cymsa, Julię Wieniawę, The Kolors, Rag’n’Bone Man, a także Dodę. Ostatnia z wymienionych artystek – jak to ma w zwyczaju – przygotowała dla publiczności wyjątkowy show. Zaprezentowała się w dwóch kreacjach.

Doda dała show w neonowej zieleni na kieleckiej scenie

Zaraz po rozpoczęciu Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji fani oniemieli, gdy zobaczyli Dodę. Wokalistka pokazała się w niezwykle mrocznej kreacji, która wyglądała nietypowo nawet jak na nią. Oprócz tego gwiazda założyła soczewki oraz buty na niewiarygodnie wysokiej platformie.

Doda Damian Klamka/East News

To nie było ostatnie słowo Dody. Na scenie zaprezentowała się w kompletnie innej stylizacji. Czarną kreację zmieniła na komplet w odcieniu neonowej zieleni. Ten look uzupełniła błyszczącymi czółenkami na wysokim obcasie. Jeden wieczór – dwa zaskoczenia. Cała Doda.

Doda VIPHOTO/East News

Publiczność nie mogła narzekać na brak emocji pierwszego dnia festiwalu w Kielcach. Zaraz po swoim występie Dawid Kwiatkowski ogłosił, że został jurorem w show Polsatu. Widzowie będą mogli oglądać go regularnie w jesiennej ramówce w popularnym formacie muzycznym stacji.

Doda VIPHOTO/East News

Co jeszcze czeka widzów? Wielu z pewnością liczy także na show Julii Wieniawy, która również występuje na kieleckiej scenie. Gościem imprezy Polsatu również jest Oskar Cyms, który podczas Top of the Top Sopot Festival wygrał Bursztynowego Słowika.

Doda Damian Klamka/East News