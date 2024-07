A jednak! Kayah nie wystąpi w Opolu! Wokalistka wydała na Facebooku oświadczenie w sprawie ostatnich kontrowersji dotyczących jej gościnnego występu podczas jubileuszu Maryli Rodowicz na Festiwalu w Opolu!

Po raz pierwszy zabieram głos w tej sprawie, bo póki co cały czas było o mnie, beze mnie... ale drodzy Państwo nie dam sobie wmówić, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Na Festiwalu w Opolu w tym roku nie wystąpię. I jest to moja decyzja. Na znak jedności z tymi, którzy na cenzurowanym byli i nadal pozostali, bo wobec nich nie wywołała się taka burza. Dziękuję wszystkim za publiczne i prywatne wyrazy wsparcia. To bardzo wiele znaczy dla nas jako Polaków.