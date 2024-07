1 z 21

Jak wyglądają dzieci polskich gwiazd? Wszyscy wiemy, jak wyglądają i co robią Pola i Iga Lis, czyli córki Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Kochamy zdjęcia Allana Krupy, często w towarzystwie mamy Edyty Górniak czy Leona Myszkowskiego, syna Justyny Steczkowskiej, który nawet wydał swoją książkę! A co u innych prawie już dorosłych dzieci, na przykład Danuty Stenki, Jurka Owsiaka, Bartosza Opanii, Izabelli Scorupco, Pawła Kukiza, Bogusław Lindy i innych. Piękne, wykształcone córki i przystojni synowie. Co robią i jak wyglądają. Są podobni do swoich sławnych rodziców? Zobaczcie i przeczytajcie w naszej galerii.

