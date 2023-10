Za nami kolejny specjalny odcinek "Milionerów" z udziałem gwiazd oraz ich dzieci - oczywiście z okazji Dnia Dziecka. Tym razem o milion złotych grali Justyna Steczkowska z synem Leonem, Karolina Gorczyca z córką Marią oraz Jarosław Bieniuk z synem Szymonem. Kto poradził sobie najlepiej i zdobył najwyższą kwotę dla podopiecznych Fundacji TVN? Sprawdźcie!

"Milionerzy": Gwiazdy z dziećmi

Z okazji Dnia Dziecka odbył się specjalny odcinek "Milionerów" z udziałem gości specjalnych - o milion złotych na rzecz fundacji TVN walczyli Karolina Gorczyca i jej córka, Marysia, Jarosław Bieniuk i syn Szymon oraz Justyna Steczkowska z Leonem Myszkowskim. Jako pierwsze swoich sił spróbowały Gorczyca z córką. Panie odpadły jednak na trzecim pytaniu (o wygląd nuty) i zdobyły gwarantowany tysiąc złotych.

Jako kolejni na fotelach zasiedli Jarosław Bieniuk oraz jego syn, Szymon. Panowie poradzili sobie znacznie lepiej - zdobyli aż 125 tysięcy złotych, a na połowę pytań syn Ani Przybylskiej odpowiadał prawie bez zastanowienia (m.in. o "Pana Tadeusza")! Zrezygnowali na pytaniu o 250 tysięcy, które brzmiało:

Słynnym gitarzystą bluesowym nie był:

A. Albert King

B. BB King

C. Freddie King

D. Nat King Cole

Poprawną odp. okazała się odp. D. Brawa dla panów!

Na koniec o milion złotych zagrali Justyna Steczkowska z synem, Leonem Myszkowskim. Jedno z pytań, za 125 tysięcy brzmiało:

Prawnuk którego wojskowego dyktatora jest pretendentem do tronu Francji jak król Ludwik XX?

A. Augusto Pinocheta

B. Fidela Castro

C. Ferdinanda Marcosa

D. Francisco Franco.

Po wzięciu "pół na pół" obstawili D, co okazało się poprawną odpowiedzią. Potem usłyszeli więc pytanie za 250 tysięcy:

Który to największy w Polsce ptak śpiewający?

A. bocian

B. trznadel

C. szczygieł

D. kruk

Leon i Justyna zadzwonili do przyjaciela, którym okazał się drugi syn Steczkowskiej, Stasio. Stanisław jednak nie podpowiedział mamie i bratu, wokalistka postanowiła więc zaryzykować i postawić na C (przy okazji myląc trznadel najpierw z owadem, a potem z "trzonkiem" do łopaty. "Ale obciach" - skwitowała diwa). Niestety, poprawna odp. to D. Wygrali więc 40 tysięcy złotych.

Wszystkie pary łącznie wygrały aż 166 tysięcy złotych - i taka właśnie kwota zasili konto fundacji TVN. Serdecznie gratulujemy!

