Maciej Damięcki znany z takich seriali jak "M jak miłość" czy "Plebania" zmarł w wieku 79 lat. O śmierci znanego i uwielbianego aktora poinformował jego syn Mateusz Damięcki, publikując zdjęcie taty z wymownym i poruszającym wpisem:

Maciej Damięcki był aktorem filmowym i teatralnym, który była aktywny zawodowo przez całe życie. Ostatnio Maciej Damięcki zagrał w filmie "Znachor", który okazała się prawdziwym hitem na Netflixie. Prywatnie aktor był ojcem Mateusza Damięckiego i Matyldy Damięckiej oraz stryjem Grzegorza Damięckiego. To właśnie dzieci aktora przekazały smutną informację o śmierci Macieja Damięckiego, nie wspomniały jednak na temat przyczyny jego śmierci.

Aktorzy wyrażają smutek po tej ogromnej stracie i w komentarzach piszą kondolencje dla rodziny. Wyjątkowe słowa napisali m.in Krzysztof Ibisz i Rafał Szałajko, którzy podzielili się wspomnieniami związanymi z Maciejem Damięckim.

Bardzo bardzo mi przykro. Praca na scenie z Maciejem to była niezwykła przygoda, podobnie jak rozmowy o sztuce i życiu, a jazda z Nim samochodem to już osobny rozdział. Wielki smutek dla nas, którzy go znaliśmy i dla polskiej kultury. Do zobaczenia Mistrzu

napisał Krzysztof Ibisz