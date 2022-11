Oni odeszli w 2022 roku. Te gwiazdy pożegnaliśmy w ciągu ostatniego roku

Z okazji Wszystkich Świętych wspominamy tych, których już nie ma wśród nas. W trakcie ostatnich 12. miesięcy musieliśmy pożegnać wiele znanych osób. Niektórzy odeszli niespodziewanie, inni zginęli w tragicznych okolicznościach a także zmagali się z ciężkimi chorobami. W ciągu ostatniego roku pożegnaliśmy m. in. Kamila Durczoka, Żorę Korolyova, królową Elżbietę II, Franciszka Pieczkę, Witolda Paszta i wielu, wielu innych. Pamiętajmy o nich.

Łukasz Owsiany

Łukasz Owsiany był dziennikarzem związanym z TVP 3 Wrocław. Zmarł 17. października 2022 roku w wieku zaledwie 31 lat. W lipcu br. Łukasz doznał ciężkiego udaru mózgu podczas urlopu nad morzem. Kolejne miesiące pozostawał w śpiączce.

TVP

Robbie Cottrane

Robbie Cottrane zapisał się w pamięci publiczności jako Hagrid z serii przygód Harry'ego Pottera. a także produkcjach o agencie 007, takich jak: "GoldenEye" i "Świat to za mało". Gwiazdor zmarł 14. października 2022 roku w szpitalu niedaleko swojego domu w Szkocji. Miał 72 lata.

AFP EAST NEW

Dawid Ozdoba

Dawid Ozdoba zmarł w wieku 45 lat. Był znanym tancerzem erotycznym, trenerem personalnym i zawodnikiem MMA. Podczas jego medialnej kariery łączono go z wieloma kobietami. Przez ostatnie lata Dawid Ozdoba nie ukrywał, że cierpi na depresję. Wiadomość o śmierci Dawida Ozdoby przekazała jego mama w nocy z 3 na 4 października.

AKPA/Kurnikowski

Królowa Elżbieta II

Królowa Elżbieta II zmarła 8. września 2022 roku. Z podanego do publicznej wiadomości aktu zgonu wynika, że Elżbieta II zmarła ze starości w wieku 96 lat. Jeszcze w czerwcu tego samego roku świętowała 70-lecie swojego panowania, a zaledwie dwa dni przed swoją śmiercią spotkała się z Liz Truss, którą wówczas mianowała nową szefową rządu. Najdłużej panująca brytyjska monarchini do ostatnich chwil była dla swojego ludu a z jej twarzy nie schodził uśmiech.

East News

Coolio

Raper Coolio zmarł w wieku 59 lat. Był autorem jednego z największych hitów lat 90. "Gangsta'a Paradise", za którego otrzymał nagrodę Grammy. Coolio został znaleziony nieprzytomny w łazience swojego przyjaciela, który wezwał do niego pomoc. Niestety było już za późno. Artysta zmarł 28 września 2022 roku.

Berliner Studio / BEImages/Rex Features/East News

Ewa Ampulska

Ewa Ampulska miała jedynie 43 lata. Wiadomość o jej śmierci w mediach pojawiła się nagle, nie podano jednak do wiadomości publicznej przyczyn śmierci aktorki. Ewa Ampulska była znana m. in. z seriali "Barwy Szczęścia" oraz "Na dobre i na złe".

AKPA/Gałązka

Franciszek Pieczka

Franciszek Pieczka zmarł 23 września 2022 roku w wieku 94 lat. Legendarny aktor zapisał się w pamięci widzów dzięki wielu filmowym kreacjom. Najbardziej niezapomniane role odegrał w filmach "Czterej pancerni i pies", "Ziemia obiecana", "Jańcio Wodnik" a także w hitowym serialu "Ranczo".

Wojciech Strozyk/REPORTER/East News

Ilona Kuśmierska

W 2022 roku zmarła kultowa Jadźka z "Samych swoich". Ilona Kuśmierska odeszła 18. września. Miała 74 lata. Aktorka zmarła nagle. Tak w poruszającym wpisie po śmierci Ilony Kuśmierskiej, pisał jej maż Ireneusz:

Szczęśliwa, nocą wróciłaś do Warszawy, aby nazajutrz ucałować najmłodszą wnuczkę, która właśnie skończyła dwa lata, uściskać czteroletniego wnuka, kochanych syna i synową. Ale nie doczekałaś rana. Twoje przepełnione miłością do nas i do świata serce przestało nagle bić. Najstraszniejsze, że tak wcześnie i niespodziewanie.

EastNews

Piotr Szkudelski

Piotr Szkudelski zmarł 22 sierpnia 2022 roku w wieku 66 lat. Muzyk był perkusistą w legendarnym zespole "Perfect", w którym grał przez 40 lat.

EastNews

Piotr Balicki

Piotr Balicki był uwielbianym przez publiczność warm uperem. Pracował na planach niemalże wszystkich telewizyjnych produkcji m. in. w "Mam Talent", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", "Mali Giganci", "The Voice of Poland" czy "Taniec z Gwiazdami". Był również konferansjerem i prezenterem telewizyjnym. Miał zaledwie 38 lat. Piotr Balicki przegrał heroiczną walkę z czerniakiem.

Instagram

Anne Heche

Anne Heche zmarła w skutek tragicznego wypadku samochodowego, w wyniku którego jej pojazd stanął w płomieniach. Aktorka w stanie krytycznym została przewieziona do szpitala, a po kilku dniach zmarła. Anne Heche zmarła 11. sierpnia w wieku 53 lat.

Oliwia Newton-John

Oliwia Newton-John przegrała ponad 30-letnią walkę z chorobą nowotworową. Aktorka, która zasłynęła w rolą w filmie "Greace" chorowała na raka piersi. Zmarła 8. sierpnia 2022 roku, przeżywając 73 lata.

Polaris/East News

Jacek Ochman

Jacek Ochman zmarł 26. lipca 2022 roku, przeżywając 49 lat. Nie podano oficjalnej przyczyny śmierci businessmana, jednak według nieoficjalnych informacji, były partner Sylwii Bomby miał przegrać walkę z nałogiem alkoholowym.

Mateusz Jagielski/East News

Oliwier Rzeźniczak

Synek Magdaleny Stępień z "Top Model" i Jakuba Rzeźniczaka przeżył zaledwie roczek. Oliwier Rzeźniczak zmarł po heroicznej walce z guzem wątroby. Rodzice poruszyli niebo i ziemię by ratować jego zdrowie, niestety choroba nowotworowa okazała się być silniejsza...

Instagram @magdalena___stepien

Nina Busk

Nina Busk miała 65 lat. Uczestniczka pierwszej edycji "Sanatorium Miłości" zmarła w lipcu 2022 roku. Podbiła serca widzów wielkim serce, radością życia i niesamowitą energią, którą dzieliła się z innymi. Nie znane są oficjalne przyczyny śmierci Niny Busk.

EAST NEWS, ADAM JANKOWSKI

Ivana Trump

Ivana Trump, pierwsza żona Donalda Trumpa miała 73 lata. Zmarła w skutek tragicznego wypadku. Pierwsza żona byłego prezydenta USA spadła ze schodów. 14. lipca została znaleziona na podłodze przez pracownika. Gdy na miejsce przybyła policja była nieprzytomna i nie reagowała na zewnętrzne bodźce. Nieoficjalnie mówiło się o zatrzymaniu akcji serca z powodu tragicznego upadku.

Allstar/Cinetext/Mark Liley/Mary Evans Picture Library/East News

Tony Sirico

Tony Sirico miał 79 lat. Aktor znany z takich hitów jak "Rodzina Soprano", "Chłopcy z ferajny" czy "Sarah Q" zmarł 8 lipca. 2022 roku.

Rolf Mueller/face to face/ Reporter/ East News

Mary Mara

Mary Mara zmarła tragicznie w wieku 61 lat. Amerykańska aktorka, znana z kultowych seriali "Ostry Dyżur", "Ally McBeal" czy "Prawo i porządek" utonęła, pływając w rzece świętego Wawrzyńca w mieście Cape Vincent w stanie Nowy Jork.

Natalia Madejczyk

Natalia Madejczyk z "You Can Dance" zginęła tragicznie w wieku zaledwie 36 lat. Tancerka z pierwszej edycji popularnego show Polsatu ucierpiała w pożarze mieszkania. Niestety jej życia nie udało się uratować. Natalia Madejczyk zmarła 21. czerwca.

Facebook Natalia Madejczyk

Jurij Szatunow

Jurij Szatunow miał zaledwie 48 lat. Były wokalista zespołu Łaskowyj Maj, który wylansował hit "Biełyje rozy", 23 czerwca trafił do szpitala z powodu zatrzymania akcji serca. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Instagram @yuriy_shatunov

Tyler Sanders

Tyler Sanders zanany m.in. z "Fear The Walking Dead" miał tylko 18 lat. Młody aktor zmarł w swoim domu w Los Angeles. Przyczyny śmierci aktora nie zostały podane do wiadomości publicznej.

Instagram @tylermsanders

Krzysztof Żurek

Krzysztof Żurek zmarł w wieku 50 lat. Był znanym lektorem i wieloletnim pracownikiem TVP. Krzysztof Żurek nagle zasłabł podczas pracy. Niestety zasłabnięcie skończyło się tragicznie. Nie wiadomo, jaka była przyczyna śmierci lektora.

Krzysztof Pachucki

Krzysztof Pachucki z "Rolnik szuka żony" zmarł 2. czerwca 2022 roku. Miał 56 lat. Uczestnik randkowego show TVP nie ukrywał, że od długiego czasu zmagał się z depresją. Uczestnik "Rolnik szuka żony" według nieoficjalnych doniesień miał targnąć się na swoje życie.

Screen z odcinka "Rolnik szuka żony"

Jerzy Trela

Jerzy Trela był cenionym polskim aktorem. Zmarł w wieku 80 lat 15. maja 2022 roku po nawrocie choroby nowotworowej. Nowotwór zdiagnozowano u Jerzego Treli 20 lat temu. W 2017 r. sytuacja pogorszyła się tak bardzo, że musiał przystopować swoją karierę.

Dariusz ZAROD/East News

Ignacy Gogolewski

15. maja 2022 roku zmarł Ignacy Gogolewski. Legendarny polski aktor filmowy i teatralny miał 91 lat.

WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Kailia Posey

Kailia Posey zmarła w wieku 16 lat. Dziewczynka zdobyła popularność w kontrowersyjnym show o małych miss "Toddlers and tiaras". Użytkownicy internetu doskonale ją kojarzą, ponieważ stała się bohaterką popularnego mema. Kailia Posey popełniła samobójstwo.

Kailia Posey, the girl in this gif, has passed away at the age of 16 💔 pic.twitter.com/1Eb7fSVOOV — Megan ★ Jameson (@megan_jameson) May 3, 2022

Syn Cristiano Ronaldo

Synek Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez zmarł kilka godzin po narodzinach. O śmierci jednego z dwojga nowo narodzonych bliźniąt piłkarz poinformował 18. kwietnia 2022 roku. "To największy ból, jaki mogą czuć rodzice" - pisał zdruzgotany ojciec.

Ludwik Dorn

Ludwik Dorn były wicemarszałek Sejmu i współzałożyciel Prawa i Sprawiedliwości zmarł w wieku 67 lat.

East News / Andrzej Hulimka/REPORTER

Tom Parker

Tom Parker walczył z chorobą nowotworową. W 2020 roku zdiagnozowano u niego glejaka mózgu w czwartym stadium. Po tragicznej diagnozie wycofał się z życia zawodowego. Tom Parker z "The Wanted" miał 33 lata. Zmarł 30. marca 2022 roku.

Instagram @tomparkerofficial

Jarosław Skiba

Jarosław Skiba zmarł tragicznie w wieku 41 lat. Polski sportowiec i trener personalny zginął w wypadku rowerowym w Hiszpanii. Został śmiertelnie potrącony przez pijanego kierowcę.

Instagram @skiba.jarek

Tadeusz Borowski

Tadeusz Borowski znany polski aktor odszedł w wieku 81 lat. Był znany z takich seriali jak "M jak miłość", "Barwy Szczęscia", "Klan" oraz takich filmów jak "Banda" czy "Ekstradycja 2".

Mateusz Jagielski / East News

Jane Marczewski

Jane Marczewski znana jako Nightbirde wystąpiła w amerykańskiej edycji "Mam Talent". Dostała się do finału, jednak ostatecznie w nim nie wystąpiła. Wokalistka zmagała się z chorobą nowotworową. Z czasem nowotwór zajął płuca, kręgosłup i wątrobę piosenkarki. Miała tylko 31 lat.

Instagram @_nightbirde

Witold Paszt

Witold Paszt, założyciel zespołu VOX miał 68 lat. Artysta w ostatnich miesiącach zmagał się z chorobą. Udało mu się pokonać swój trzeci COVID. Legendarny muzyk odszedł 18 lutego 2022 roku w otoczeniu rodziny. Niemal do ostatnich chwil był aktywny zawodowo.

Mat. prasowe

Daniel Passent

Daniel Passent, ojciec Agaty Passent, córki Agnieszki Osieckiej odszedł nagle w wieku 83 lat.

KAROL SEREWIS/East News

Sebastian Banaszczyk

Sebastian Banaszczyk znany z "Barw Szczęścia" i "Pierwszej Miłości" zmarł w wieku 46 lat. Aktor przegrał walkę z chorobą nowotworową. Chorował na raka mózgu.

Facebook

Barbara Krafftówna

Barbara Krafftówna zmarła w wieku 93 lat. Popularność przyniosła jej kultowa rola Honoraty w serialu "Czterej pancerni i pies". Wybitna polska aktorka odeszła w Domu Artystów w Skolimowie. W tym roku miała obchodzić 70-lecie pracy artystycznej.

Akpa / Engelbrecht

Janina Traczykówna

Janina Traczykówna miała 91 lat. Aktorka na swoim koncie miała role w serialach i filmach, m.in. w „Nocach i dniach” Jerzego Antczaka i "Dniu świra", serialu "Barbara i Jan".

East News / KAROL PIECHOCKI/REPORTER

Bob Saget

Bob Saget zmarł w wieku 65 lat. Aktor zdobył popularność dzięki roli Danny'ego Tannera w serialu "Pełna Chata". W latach 90. każdy marzył by mieć takiego ojca, jak on. Bob Saget został znaleziony martwy w pokoju hotelowym.

ABC/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News

Shane O’Connor

Shane O’Connor zmarł w wieku 17 lat. Nastoletni syn Sinead O'Connor popełnił samobójstwo: "Mój piękny syn Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, światło mojego życia, zdecydował dzisiaj zakończyć swoją ziemską walkę i jest teraz z Bogiem” - pisała zrozpaczona wokalistka.

Twitter

Żora Korolyov

Żora Korolyov zmarł tuż przed Bożym Narodzeniem 2021 roku, miał tylko 34 lata. Według medialnych doniesień, tancerz zmarł w wyniku zapalenia mięśnia sercowego. Zasłabł w domu, gdzie znalazła go partnerka. Lekarze nie zdołali uratować jego życia.

East News, Tricolors, Tomasz Urbanek/East News

Kamil Durczok

Kamil Durczok miał zaledwie 53 lata. Znany dziennikarz zmagał z chorobą nowotworową, chorobą alkoholową i depresją. Przyczyną śmierci Kamila Durczoka był krwotok. Dziennikarz był reanimowany, jednak nie udało się uratować jego życia. Zmarł 16 listopada 2021 roku.

East News/Kasia Zaremba

Janusz Sztyber

Janusz Sztyber, finalista "The Voice Senior" zmarł w wieku 69 lat. Nie podano przyczyn śmierci, wiadomo jednak, że wokalista chorował.