Krzysztof Banaszyk był nie tylko doskonale znanym aktorem serialowym, filmowym i teatralnym, ale także prawdziwą ikoną dubbingu. Jego głos słyszeliśmy m.in. w "Król Lew II: Czas Simby" czy w grze "Wiedźmin 2: Zabójcy Królów". Niestety w czwartek, 1 sierpnia 2024 roku niespodziewanie media obiegła informacja o śmierci cenionego artysty. Krzysztof Banaszyk odszedł w wieku 54 lat.

Informację o śmierci Krzysztofa Banaszyka potwierdził Związek Zawodowy Aktorów Polskich. Na oficjalnym facebookowym profilu ZZAP pojawił się smutny komunikat:

Smutną wiadomość o odejściu Krzysztofa Banaszyka potwierdził także Związek Zawodowy Twórców Dubbingu.

Drogie Koleżanki i Koledzy. Dotarła do nas straszna wiadomość. Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że nie ma już z nami wybitnego aktora i naszego cudownego kolegi Krzysia „Banana” Banaszyka. To nieodżałowana strata i ogromny cios w serce, dla całej Związkowej, Dubbingowej i lektorskiej społeczności. Ciężko będzie się z tym pogodzić. Łaczymy się w bólu z rodziną i bliskimi. Dziękujemy Krzysiu za to co nam zostawiłeś, lecz odszedłeś od nas zdecydowanie za wcześnie.

- czytamy