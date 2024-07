We wtorek, 9 lipca 2024 media obiegła bardzo smutna informacja - zmarł wybitny polski aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, Jerzy Stuhr. Miał 77 lat. Smutną wiadomość o śmierci artysty potwierdził w rozmowie z Onetem jego syn, Maciej Stuhr.

Jerzy Stuhr urodził się 18 kwietnia 1947 roku w Krakowie. Swoją karierę aktorską rozpoczął w Starym Teatrze w Krakowie. W 1976 roku zagrał swoją pierwszą główną rolę filmową. Później jego kariera nabrała już zawrotnego tempa. Artysta zagrał w ponad 60 produkcjach.

Jerzy Stuhr był uznawany za jednego z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorów. Wszyscy doskonale pamiętają i uwielbiają jego znakomite role m.in. w "Seksmisji" czy "Kilerze". Zasłynął także ze świetnego dubbingu do filmu "Shrek".

Niestety 9 lipca 2024 roku do mediów napłynęły bardzo smutne informacje - Jerzy Stuhr zmarł w wieku 77 lat. Aktor od lat borykał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Pierwszy zawał serca przeszedł w 1984 roku.

Byłem młodym człowiekiem, miałem 37 lat i nagle słyszę, że już do pracy nie wrócę. Koniec. Rencista. Pacjenci obok leżą i mówią: »Panie, to pan ma już przerypane, to my mamy już przerypane«. I nie wolno było ci się buntować, bunt to stres i kolejny zawał

- mówił Jerzy Stuhr w jednym z wywiadów