Ala, którą grała Olga Frycz, była jedną z wielu miłości Pawła Zduńskiego w "M jak miłość". Jak zaczął się ich związek?

Paweł pewnego dnia spędzając czas w bistro u Kingi, trafił na ciasteczko w wróżbą, która głosiła, że tego dnia pozna swoją drugą połówkę. I właśnie w tym momencie do restauracji weszła Ala... Choć początki ich znajomości nie były łatwe, z czasem Zduński podbił serce Ali i usłyszał "tak", gdy poprosił ją o rękę. Para wzięła ślub, wyprowadziła się na wieś. Niestety z czasem pojawiły się problemy, bowiem Ala nie mogła zajść w ciążę. Gdy już udało im się pokonać kryzys, pojawiły się kolejne kłopoty, ale tym razem finansowe, przez co Ala zaczęła wyjeżdżać na coraz dłużej. Podczas jednego z jej wyjazdów, do serialu wróciła Teresa, dawna miłość Pawła. Czy to oznacza, że Paweł znów będzie z Teresą? Olga Frycz nie zdradziła, jak zakończy się jej wątek, ani z kim teraz będzie jej serialowy mąż. Pozostaje nam czekać na nowe odcinki "M jak miłość", które już po wakacjach...

