Jakiś czas temu informowaliśmy, że z serialu "M jak miłość" odchodzi Olga Frycz. Dziś aktorka wydała oświadczenie na swoim Facebooku, w którym żegna się z widzami, dziękuje za wspólne 4 lata spędzone na planie i informuje, dlaczego zdecydowała się na taki krok.

Olga Frycz od 4 lat wcielała się w postać Ali Zduńskiej, żony Pawła. Widzowie bardzo ją polubili, ale aktorka postanowiła odejść. Czas na kolejne wyzwania. Co ciekawe, aktorka z łatwością podjęła taką decyzję.

Olga nie chce zdradzać, co stanie się z Alą Zduńską. Nie wiadomo więc, czy jej bohaterka wyjdzie, czy może umrze.

Dziękuje Wam za Wasze zaangażowanie, za wszystkie miłe słowa, komentarze, za Wasze zaczepki na ulicach , w sklepach, parkach, za pytania do których zdążyłam się już przyzwyczaić i nawet polubić -" A co u córci?" , "A co u męża?". Nie pytajcie proszę jak zakończy się mój wątek bo powiedzieć i tak nie mogę, ale jeśli lubicie mnie choć trochę i dobrze mi życzycie to proszę trzymajcie kciuki za mnie i za marzenia, które sobie w dniu moich 30 tych urodzin zdmuchnęłam na torcie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia - wyznaje aktorka.