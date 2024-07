Serial "Lekarze" cieszy się wielką popularnością wśród widzów. Nic więc dziwnego, że wiele popularnych aktorów pragnie w nim zagrać. Niedawno do obsady dołączył Borys Szyc. Jego pojawienie się na pewno wpłynie na losy bohaterów produkcji. Przypomnijmy: Gwiazdy serialu "Lekarze" na konferencji prasowej

Produkcja poszukiwała również aktorki, która wda się w romans z aktorem. Na castingu pojawiło się mnóstwo cenionych i lubianych gwiazd. Największe szanse na rolę miały: Weronika Rosati, Alicja Bachleda Curuś oraz Marta Żmuda Trzebiatowska. Jak informuje dwutygodnik "Show" o tym, kto otrzyma angaż decydowały zdjęcia z Borysem. Okazało się, że najlepszą kandydatką do tej roli jest... Olga Bołądź. To podobno Szyc wstawił się za nią u producentów i to ona pojawi się w najbliższych odcinkach "Lekarzy" już jesienią tego roku. Pozostałe aktorki muszę obejść się smakiem.

A wy kogo widzielibyście u boku Szyca?

