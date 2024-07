Ola Ciupa zaśpiewała z Popkiem i wystąpiła w jego najnowszym teledysku pod tytułem "Gorączka 3 dniowej nocy"! Jak wypadła modelka w nowej dla siebie roli? Zobaczcie seksowny klip i oceńcie sami! Widać, że pomiędzy parą jest chemia, ale czy można mówić o romansie?

Ola Ciupa w teledysku Popka!

Zdecydowanie nie! Ola Ciupa i Popek z Gangu Albanii poznali się kilkanaście dni temu, po powrocie rapera z Anglii, kiedy to cofnięto mu europejski nakaz aresztowania. Popularny muzyk zgodził się udzielić wywiadu tylko Oli w 4fun.tv. Wtedy to narodził się pomysł nagrania wspólnej piosenki! A ponieważ Ola i Popek poznali się w pewną sobotę, w tekście jest: "To była sobota, poznaliśmy się w weekend". Co więcej - Ciupa była wówczas ubrana w zieloną sukienkę, dlatego też w utworze możemy usłyszeć: "I wjeżdża ona, zielona sukienka, podbija do króla":

Piosenkę nagraliśmy spontanicznie, na pamiątkę naszego pierwszego spotkania. Nie planowaliśmy klipu, nie mieliśmy nawet scenariusza! Ale po nagraniu piosenki szybko jednak postanowiliśmy, że powstanie teledysk. Na planie mieliśmy świetną zabawę, co chyba widać. Mamy nadzieję, że wideo przypadnie Wam do gustu i będziecie bawić się równie dobrze jak my przy kręceniu tego. Premiera, materiały z powstawania i wywiad TYLKO na 4.fun.tv - mówi nam Ola.

Widać, że Ola i Popek świetnie bawili się na planie - w klipie nie brakuje również gorących scen. To na pewno nie uciszy plotek o ich romansie! Udało nam się jednak dowiedzieć, że Olę i Popka łączy tylko przyjaźń! Ciupa po rozstaniu z chłopakiem, chce skupić się na pracy!

Ola Ciupa w teledysku Popka.

Ola Ciupa i Popek w teledysku.

Ola Ciupa i Popek świetnie bawili się na planie teledysku.

Ola Ciupa i Popek podczas wywiadu. To w tej sukience wystąpiła w teledysku.