Doda wraca z nową piosenką! Zobaczcie trailer teledysku "Fake Love"

Doda zadbała o to, aby było gorąco już od samego wejścia! Zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju" trwają, a w sieci pojawiają się coraz gorętsze smaczki z planu! Aktorki z producentką na czele miały niezłe wejście i to już na lotnisku. "Dziewczyny z Dubaju" to jedna z najgorętszych premier nadchodzącego roku, zobaczcie jak wyglądają przygotowania. Zobacz także: Doda zdradziła, kto zagra główną rolę w "Dziewczynach z Dubaju"! To seksowny Włoch! Przystojniejszy niż Massimo z "365 dni"? Zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju" za granicą. Aktorzy są już na miejscu W połowie czerwca rozpoczeły się zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju". Pierwsze filmowe klapsy padły w Polsce, jednak film będzie kręcony również w wielu luksusowych lokalizacjach za granicą, m.in. w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju. Na początek tytułowy Dubaj. Doda wraz z aktorami pokazała nagrania z lotniska. Dziewczyny zrobiły furorę i podniosły temperaturę! Doda, jako producentka pokazała nagranie z lotniska. To się nazywa mieć wejście! Skromne i dyskretne wejście. POLISH SUPER WOMEN. Piosenka Virgin Et anima - napisała pod nagraniem Pojawiły się już pierwsze kontrowersje: - W tych miniówkach po Dubaju!? Odwaga czy głupota? - FILM - odpowiedziała Doda Inni zwrócili uwagę, że to nagranie nie koniecznie musiało być nagrane w Dubaju: To nie było kręcone w Dubaju. Lotnisko DXB ma inne oznakowania, inną czcionkę używają w komunikatach, a poza tym widać w tle jakąś reklamę z napisem NOWE PERSPEKTYWY. sceny robią w Polsce Internauci nie mogą się już doczekać efektów, jednak na premierę trzeba będzie jeszcze poczekać do stycznia 2021 roku. Zobacz także: Doda pokazała "drugą główną rolę...