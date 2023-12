"Chłopaki do wzięcia" to kontrowersyjny dokument, emitowany przez Polsat Play od 2012 roku. Widzowie przyglądają się w nim losom pochodzących z małych miejscowości mężczyzn, którzy próbują ułożyć sobie życie. Choć produkcja cieszy się popularnością, to wywołuje również szereg kontrowersji. Krytycy formatu podkreślają, że twórcy żerują na osobach nieuprzywilejowanych, znajdujących się w trudnych sytuacjach. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci jest Bandziorek, czyli Krzysztof Dzierżonowski.

Bandziorek z "Chłopaków do wzięcia" zagrał w teledysku disco polo

Wśród widzów "Chłopaków do wzięcia" Bandziorek jest jednym z ulubieńców. Krzysztof Dzierżonowski w show występuje od 2012 roku. Nie jest tajemnicą, że mężczyzna zmaga się z problemem z alkoholem i zaniedbywał swoje zdrowie. Poznanie ukochanej Danusi jednak wiele zmieniło. 42-latek przeprowadził się na Mazury i zamieszkał z partnerką.

Nie wrócę do starych nawyków, bo nie chcę stracić Danusi — mówił w programie.

Bandziorek z Chłopaków do wzięcia

Niedawno mężczyzna zaskoczył fanów, występując w teledysku jednego z zespołów disco polo. Bandziorek pojawił się w klipie kolektywu muzycznego Młode wilki. Grupa nie po raz pierwszy postanowiła zaprosić do współpracy rozpoznawalnego bohatera "Chłopaków do wzięcia".

Przedstawiamy wam kolejny teledysk. W roli głównej kolejny uczestnik serialu "Chłopaki do wzięcia". Wcześniej Szczena, potem Jarek, teraz Bandziorek. Zobaczcie sami, jak wyszło - czytamy w opisie piosenki.

Widok Bandziorka mógł spotkać się ze zdziwieniem widzów produkcji Polsat Play. Gwiazdor "Chłopaków do wzięcia" pokazał się w innej stylizacji niż zazwyczaj. Uwagę zwraca także odmieniona fryzura mężczyzny.

Wygląda na to, że związek służby celebrycie, który sprawia wrażenie spokojniejszego i bardziej uśmiechniętego. Przypominamy, że w październiku fani zaczęli się zastanawiać, czy Bandziorek z "Chłopaków do wzięcia" wziął ślub z Danusią. Partnerka 42-latka również wystąpiła w teledysku, który możecie obejrzeć poniżej.